Đại hội đã khởi tranh từ ngày 14/11, với nhiều môn hoàn tất tranh tài và mang về những kết quả đáng chú ý. Theo bảng tổng sắp huy chương tính đến chiều ngày 22/11, Đoàn TP.HCM xuất sắc giành 41 HCV, 22 HCB và 39 HCĐ, tổng cộng 102 huy chương. Xếp thứ 2 là Hà Nội với 32 HCV, 28 HCB và 33 HCĐ. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ ba với 23 HCV, 15 HCB và 22 HCĐ, trong khi Cần Thơ, Hải Phòng và Quân đội lần lượt có 19, 17 và 16 HCV.

Bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tính tới chiều ngày 22/11.

Đóng góp đáng kể vào thành tích của đoàn chủ nhà là đội tuyển vovinam, với ngôi Nhất toàn đoàn gồm 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Sau 6 ngày tranh tài với hơn 400 võ sĩ đến từ 24 tỉnh, thành, ngành, các võ sĩ TPHCM thể hiện sự đồng đều ở cả nội dung quyền và đối kháng. Hai tấm HCV cuối cùng của đội được Điểu Trung giành ở hạng cân 75-80kg nam và Nguyễn Tứ Cường ở nội dung Ngũ môn quyền nam.

Ở môn canoeing, TP.HCM giành 10 HCV, 3 HCB và 10 HCĐ, xếp thứ hai toàn đoàn. Huỳnh Cao Minh giành 3 HCV, Nguyễn Hoàng Quân đóng góp 2 HCV.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh tại canoeing chứng kiến sự vượt trội của Hải Phòng với 15 huy chương vàng, gần gấp đôi chỉ tiêu đăng ký trước giải. Riêng Đỗ Thị Thanh Thảo đóng góp 5 huy chương vàng, còn Phạm Hồng Quân và Nguyễn Thị Hương mỗi người có 4 huy chương vàng.

Các môn thi đấu tiếp tục diễn ra sôi nổi trong ngày 22/11.

Ở môn bowling, Hà Nội đứng đầu với 4 HCV, trong khi Lê Minh Đức mang về HCV Master nam cho TP.HCM và Huỳnh Thị Thanh Trang giành HCV Master nữ cho Cần Thơ.

Ở môn judo, Quân đội chiếm ưu thế với 9 huy chương vàng, bỏ xa TP.HCM và Cần Thơ, lần lượt có 7 và 6 huy chương vàng. Bowling khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội - 4 huy chương vàng.

Cuộc đua toàn đoàn vẫn còn nhiều biến động khi Đại hội tiếp tục diễn ra. Với lực lượng đồng đều và lợi thế sân nhà, TP.HCM đang đứng trước cơ hội duy trì vị trí dẫn đầu, nhưng sức ép từ Hà Nội và các đoàn mạnh khác sẽ khiến chặng đường phía trước không dễ dàng.