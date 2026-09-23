Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20: Việt Nam giành 4 HCĐ nhờ các nội dung võ

Tính đến 20 giờ hôm nay (23-9), đoàn thể thao Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp khi giành được 48 huy chương vàng (HCV), 20 huy chương bạc (HCB) và 10 huy chương đồng (HCĐ).

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 15 HCV, 25 HCB và 27 HCĐ.

Đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba với 8 HCV, 8 HCB và 25 HCĐ.

Đoàn Thái Lan đứng thứ 5 với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ, dẫn đầu trong các nước khu vực Đông Nam Á.

Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 20 với 1 HCV và 8 HCĐ.

Nữ võ sĩ Dương Thúy Vi (bên phải) mang về tấm huy chương đồng cho Đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung kiếm thuật - thương thuật, môn wushu. Ảnh: TRỌNG ĐẠT

Chiều 23-9, đội tuyển wushu Việt Nam đã trải qua loạt trận bán kết kịch tính với 1 chiến thắng và 3 trận thua.

Ở hạng cân 56kg nam, võ sĩ Đinh Văn Tâm xuất sắc đánh bại Sinaga Fereddy (Indonesia) với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào trận chung kết. Với kết quả này, anh nắm chắc trong tay tấm HCB và đứng trước cơ hội lớn cạnh tranh HCV ở trận đấu vào sáng mai (24-9).

Ở 3 trận bán kết còn lại, các võ sĩ Việt Nam đều không thể giành quyền đi tiếp. Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ) để thua Zhang Xiaoyu (Trung Quốc), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) thất bại trước Tang Sishuo (Trung Quốc), Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) dừng bước trước Panahigelehkolaei Shoja (Iran).

Theo điều lệ giải đấu, nội dung wushu Tán thủ không tổ chức trận tranh hạng ba. Do đó, cả 3 võ sĩ dừng bước tại bán kết chính thức đồng hạng 3 và mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm 3 tấm HCĐ.

Trước đó, nữ võ sĩ Dương Thúy Vi đã giành HCĐ ở nội dung kiếm thuật - thương thuật.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 20 giờ ngày 23-9. Ảnh: asiangames2026.org