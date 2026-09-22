Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 trưa 22-9: Trung Quốc giữ vững ngôi đầu

Sáng 22-9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu tại ASIAD 2026 với nhiều môn tranh tài gồm xe đạp, wushu, bắn súng, bơi, karate...

Ở nội dung Kata đồng đội nữ môn karate, bộ ba Việt Nam gồm Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm thể hiện bài biểu diễn ấn tượng để đánh bại đội Nepal với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở tứ kết.

Bước vào bán kết, Ngọc Nhi, Thu Uyên và Ngọc Trâm xuất sắc vượt qua ba võ sĩ Đài Bắc Trung Hoa cũng với tỷ số 5-0 để giành quyền vào chung kết tranh huy chương vàng với Iran. Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 13 giờ 50 phút hôm nay.

Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm vào chung kết nội dung Kata đồng đội nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nam nữ, cặp xạ thủ Thanh Thảo và Tâm Quang giành quyền vào chung kết với điểm số 631,7. Tuy nhiên, các vận động viên chủ nhà khiếu nại vì cho rằng bộ đôi vận động viên Việt Nam dùng thiết bị thi đấu không đúng tiêu chuẩn. Ban tổ chức sau đó hủy kết quả của các vận động viên Việt Nam và Nhật Bản được đôn lên hạng 4, giành quyền vào chung kết.

Ở nội dung vòng loại 400m hỗn hợp nam môn bơi, Nguyễn Quang Thuấn xếp thứ 6, Trần Hưng Nguyên thứ 9, qua đó cả hai vận động viên đều giành quyền vào thi chung kết.

Tính đến 12 giờ ngày 22-9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 3 huy chương đồng và tạm xếp hạng 21 tại ASIAD 20. Đoàn Thể thao Trung Quốc vững ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 với 25 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 5 huy chương đồng; chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 2 với 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Trong khi Đoàn Thể thao Hàn Quốc xếp thứ 3 với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 15 huy chương đồng.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 12 giờ 00 phút ngày 22-9. Ảnh: asiangames2026.org