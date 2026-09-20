Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 sáng 20-9: Việt Nam tạm xếp đồng hạng 8

Sáng 20-9, Đoàn thể thao Việt Nam đã sở hữu những tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 20. Mở màn là thành tích đoạt huy chương đồng của cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ môn Teqball.

Tiếp đó, ở môn karate, nội dung kata cá nhân nữ, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi giành thắng lợi 4-1 trước Leong Wai Yee Shannon (Singapore) trong trận tranh huy chương đồng. Đây là tấm huy chương đồng thứ 2 của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Bùi Ngọc Nhi (thứ 2, từ phải sang) nhận thưởng nhờ thành tích giành huy chương đồng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Cũng ở môn Teqball, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa nhận thất bại đáng tiếc 1-2 trước cặp vận động viên của Iraq và không thể giành tấm huy chương đồng nội dung đôi nam.

Môn bơi, Nguyễn Thúy Hiền kết thúc vòng loại nội dung 50m ếch nữ với thành tích 32,28 giây, xếp hạng 10 và giành vé góp mặt ở chung kết diễn ra chiều nay (20-9).

Môn võ thuật tổng hợp, võ sĩ Quàng Văn Minh thất bại 0-3 trước Baniev (Bahrain) ở vòng loại hạng 77kg nam truyền thống.

Tính đến 11 giờ ngày 20-9, Đoàn thể thao Việt Nam đã sở hữu 2 tấm huy chương đồng và tạm xếp đồng hạng 8 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20, bằng thành tích với đoàn Campuchia và Iraq. Dẫn đầu là đoàn chủ nhà Nhật Bản với 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 11 giờ ngày 20-9. Ảnh: asiangames2026.org