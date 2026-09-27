Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 ngày 27-9: Chân chạy Thái Lan san bằng kỷ lục châu Á

Tối 27-9, chân chạy người Thái Lan Puripol Boonson tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử tại ASIAD 20 khi giành huy chương vàng nội dung chạy 200m nam với thành tích 19 giây 88, đồng thời cân bằng kỷ lục châu Á do vận động viên Trung Quốc Xie Zhenye lập năm 2019.

Trước đó, Puripol Boonson cũng gây tiếng vang khi giành huy chương vàng nội dung chạy 100m nam tại ASIAD 20 với thời gian 9 giây 90.

Với cú đúp huy chương vàng ở hai cự ly danh giá nhất của nội dung chạy ngắn, Puripol Boonson trở thành niềm tự hào của điền kinh Thái Lan và là một trong những gương mặt nổi bật của làng tốc độ châu Á.

Puripol Boonson san bằng kỷ lục châu Á, giành huy chương vàng nội dung chạy 200m. Ảnh: Getty

Thành tích của Puripol Boonson cũng giúp Đoàn thể thao Thái Lan nâng tổng số huy chương vàng lên 9, tiếp tục dẫn đầu trong số các đoàn thể thao Đông Nam Á tham dự ASIAD 20.

Tính đến 19 giờ 30 phút ngày 27-9, Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục bứt phá với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng huy chương với 117 huy chương vàng, 47 huy chương bạc, 38 huy chương đồng. Chủ nhà Nhật Bản xếp số 2 với 37 huy chương vàng, 60 huy chương bạc, 57 huy chương đồng; xếp thứ 3 là Hàn Quốc với 20 huy chương vàng, 23 huy chương bạc, 38 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp hạng 21 với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 16 huy chương đồng.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 19 giờ 30 phút ngày 27-9. Ảnh: asiangames2026.org