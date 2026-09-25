Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 ngày 25-9: Thái Lan giành huy chương vàng danh giá

Tối 25-9, Boonson Puripol (Thái Lan) giành huy chương vàng và phá kỷ lục nội dung chạy 100m nam môn điền kinh. Thành tích của Boonson Puripol là 9,90 giây, phá kỷ lục ASIAD của chính mình (kỷ lục cũ là 9,91 giây).

Boonson Puripol mừng chiến thắng khi về nhất nội dung chạy 100m nam. Ảnh: AP

Thành tích của Boonson Puripol giúp Đoàn thể thao Thái Lan hiện có 7 huy chương vàng và tiếp tục dẫn đầu thành tích trong số các đoàn Đông Nam Á tham dự ASIAD 20.

25-9 tiếp tục là ngày thi đấu bùng nổ của Đoàn thể thao Trung Quốc. Trong đó ở nội dung danh giá chạy 100m nữ môn điền kinh, tấm huy chương vàng thuộc về Chen Yujie (Trung Quốc) với thành tích 11,06 giây, phá kỷ lục ASIAD (kỷ lục cũ là 11,15 giây).

Tính đến 20 giờ 30 phút ngày 25-9, Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục xếp số 1 trên bảng xếp hạng huy chương với 98 huy chương vàng, 37 huy chương bạc, 24 huy chương đồng. Chủ nhà Nhật Bản xếp số 2 với 28 huy chương vàng, 43 huy chương bạc, 44 huy chương đồng; xếp thứ 3 là Hàn Quốc với 13 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 34 huy chương đồng.

Với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 16 huy chương đồng, Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp hạng 21.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 20 giờ 30 phút ngày 25-9. Ảnh: asiangames2026.org