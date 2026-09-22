Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 ngày 22-9: Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên

Ngày 22-9, các võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc đánh bại Iran 5-0, qua đó mang về huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở nội dung Kata đồng đội nữ môn Karate. Với 1 HCV và 3 huy chương đồng (HCĐ), Đoàn Thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương. Trước đó, 3 HCĐ của đoàn đến từ các môn teqball và karate.

Ngọc Trâm, Ngọc Nhi, Thu Uyên hát Quốc ca Việt Nam trong khoảnh khắc nhận huy chương vàng ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ở môn Wushu, đội tuyển Việt Nam có 4 vận động viên giành quyền vào bán kết gồm: Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (60kg nam), Đinh Văn Tâm (56kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (60kg nam).

Ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng. Với kết quả này, U23 Việt Nam có được 4 điểm và vẫn giành quyền vào tứ kết ASIAD 20.

Tính đến 19 giờ ngày 22-9, Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục thi đấu ấn tượng khi nâng tổng số huy chương vàng (HCV) lên 32, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 11 HCV, 16 huy chương bạc (HCB) và 19 huy chương đồng (HCĐ).

Hàn Quốc đứng thứ 3 với 6 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ. Kazakhstan vươn lên vị trí thứ 4 với 6 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ. Thái Lan đứng thứ 5 với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, đồng thời dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Đến thời điểm hiện tại đã có 9/11 Đoàn thể thao Đông Nam Á giành huy chương tại Asiad 20. Trong số này, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore và Malaysia đã giành được HCV. Lào và Timor-Leste là hai đoàn thể thao Đông Nam Á chưa giành được huy chương tại ASIAD 20.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 19 giờ ngày 22-9. Ảnh: asiangames2026.org