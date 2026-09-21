Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 ngày 21-9: Trung Quốc bứt tốc

Ngày 21-9, các vận động viên Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn bơi, karate, thể dục dụng cụ… Môn karate, Nguyễn Thị Diệu Ly giành thắng lợi trước Tsubasa Kama (Nhật Bản) để giành huy chương đồng nội dung kumite cá nhân nữ hạng cân 68kg. Đây là tấm huy chương thứ 3 của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam thi đấu thành công trong ngày 21-9. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Môn thể dục dụng cụ, đội tuyển Việt Nam có 3 vận động viên góp mặt ở chung kết, gồm: Xuân Thiện (ngựa vòng), Khánh Phong (vòng treo), Hải Khang (nhảy chống).

Môn bóng chuyền nữ, đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 trước Indonesia và phải xuống tranh phân hạng 7-8.

Sau ngày ra quân giành 11 huy chương vàng, Đoàn thể thao Trung Quốc bứt tốc trong ngày thi đấu 21-9. Môn bơi, các kình ngư Trung Quốc thị uy sức mạnh khi giành 11/15 huy chương vàng đã được trao...

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 21-9, Trung Quốc vững ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 với 23 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 5 huy chương đồng; hơn đội xếp thứ 2 là chủ nhà Nhật Bản tới 15 huy chương vàng.

Với 3 huy chương đồng, Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp hạng 20. Thái Lan vững vị trí thứ 5 với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Trong số các quốc gia Đông Nam Á dự ASIAD 20, Đoàn Việt Nam hiện chỉ xếp hạng 6 sau Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Singapore và Campuchia.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 18 giờ 30 phút ngày 21-9. Ảnh: asiangames2026.org