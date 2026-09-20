Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 ngày 20-9: Trung Quốc dẫn đầu

Tâm điểm trong ngày thi đấu 20-9 của ASIAD 20 là các nội dung tranh tài của môn bơi. Đoàn thể thao Trung Quốc thể hiện sự áp đảo khi giành tới 6/7 huy chương vàng được trao trong ngày. Tấm huy chương vàng còn lại thuộc về đội chủ nhà Nhật Bản.

Vận động viên Tang Qianting của đoàn Trung Quốc giành huy chương vàng nội dung 50m bơi ếch nữ. Ảnh: AP

Môn Teqball cho thấy sự vượt trội của các đại diện Đông Nam Á khi giành tới 4/5 huy chương vàng. Trong đó, Thái Lan giành tới 3 huy chương vàng.

Môn bắn súng, 2 tấm huy chương vàng đầu tiên đã có chủ. Huy chương vàng nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ thuộc về vận động viên Taichi Hinata (Nhật Bản). Trong khi đó, tấm huy chương vàng nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ thuộc về đội tuyển Trung Quốc.

Đoàn thể thao Việt Nam giành 2 huy chương đồng ở môn Teqball và Karate. Các môn như võ thuật tổng hợp, bóng chuyền nữ… các đội tuyển của Việt Nam đều thi đấu không thành công.

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 20-9, Đoàn thể thao Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 với thành tích 11 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

Với 2 tấm huy chương đồng, Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 18. Dẫn đầu các đại diện Đông Nam Á đang là Thái Lan với 3 huy chương vàng, xếp thứ 5 ASIAD 20.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 18 giờ 30 phút ngày 20-9. Ảnh: asiangames2026.org