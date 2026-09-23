Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 mới nhất
Cập nhật bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 13 giờ 30 phút hôm nay (23-9).
Tính đến 13 giờ 30 phút hôm nay (23-9), đoàn thể thao Trung Quốc nâng số huy chương vàng (HCV) lên 39, giành 14 huy chương bạc (HCB) và 10 huy chương đồng (HCĐ), củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20.
Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 11 HCV, 18 HCB và 22 HCĐ.
Đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba với 7 HCV, 6 HCB và 21 HCĐ.
Đoàn Thái Lan đứng thứ 5 với 5 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, dẫn đầu trong các nước khu vực Đông Nam Á.
Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 19 với 1 HCV và 4 HCĐ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/asiad-20/bang-xep-hang-huy-chuong-asiad-20-moi-nhat-1058024