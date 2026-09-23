Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 mới nhất

Trang phục của hai VĐV bắn súng Việt Nam từng vượt qua kiểm tra trước khi thi đấu tại ASIAD 2026. Nhưng khi VĐV thi đấu xong thì trang phục lại bị xác định là không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến kết quả bị hủy. Vì sao lại như vậy?