Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20: Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 18
Cập nhật bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 12 giờ hôm nay (24-9).
Tính đến 12 giờ hôm nay (24-9), đoàn thể thao Trung Quốc nâng số huy chương vàng (HCV) lên 63, cùng 24 huy chương bạc (HCB) và 10 huy chương đồng (HCĐ), qua đó củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20.
Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 15 HCV, 26 HCB và 33 HCĐ.
Đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba với 9 HCV, 8 HCB và 25 HCĐ.
Đoàn Thái Lan đứng thứ 6 với 5 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ, dẫn đầu trong các nước khu vực Đông Nam Á.
Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 18 với 1 HCV, 1 HCB và 9 HCĐ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/asiad-20/bang-xep-hang-huy-chuong-asiad-20-doan-the-thao-viet-nam-dung-thu-18-1058143