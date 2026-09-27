Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam bám sát Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo được lợi thế, nhưng càng về cuối trận, Philippines càng gây sức ép mạnh.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng tối thiểu trong trận ra quân. Ảnh: VFF

Hàng tiền vệ Việt Nam có thời điểm không kiểm soát tốt thế trận, trong khi hàng phòng ngự bộc lộ khoảng trống và để đối thủ tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Ở những phút cuối, Kenji Nishioka từng đưa bóng vào lưới Lê Giang Patrik. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng không được công nhận do tiền đạo Philippines rơi vào thế việt vị.

Đây là tình huống giúp Việt Nam tránh khỏi nguy cơ đánh rơi chiến thắng trong trận đấu mà đối thủ tạo ra không ít áp lực.

Ở trận đấu còn lại, Thái Lan có màn ra quân ấn tượng khi vượt qua Pakistan với tỉ số 4-0. Teerasak lập cú đúp, trong khi Bell Soonsup và Jeb ghi hai bàn còn lại.

Xếp hạng bảng B sau lượt trận đầu tiên

Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số +4. Việt Nam đứng thứ hai, cùng có 3 điểm nhưng hiệu số +1. Philippines và Pakistan lần lượt xếp thứ ba và thứ tư khi chưa có điểm.

Chiến thắng trước Philippines giúp đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin, nhưng khoảng cách về hiệu số khiến cuộc đối đầu Thái Lan trở thành trận đấu đặc biệt quan trọng.

Hai đội sẽ chạm trán lúc 19h30 ngày 29.9, qua đó tranh lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B.