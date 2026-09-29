Bảng xếp hạng ĐT Việt Nam FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam thua Thái Lan, vẫn nhì bảng B

Bảng xếp hạng ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Thái Lan tiếp tục giữ ngôi đầu bảng B sau hai chiến thắng liên tiếp trước Pakistan và Việt Nam. Việt Nam có 3 điểm, đứng thứ hai, trong khi Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm. Thái Lan thắng Pakistan 4-0 ở lượt đầu, còn Việt Nam đánh bại Philippines 1-0.

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Việt Nam đứng thứ hai bảng B sau trận thua Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam không thể duy trì thành tích toàn thắng tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan tối 29/9.

Sarach Yooyen mở tỷ số ở phút 10 bằng cú sút từ ngoài vòng cấm. Việt Nam sau đó đẩy cao đội hình và từng đưa được bóng vào lưới đối phương ở phút 37.

Minh Khoa chuyền xuyên tuyến để Tài Lộc thoát xuống, vượt qua thủ môn Anuin rồi dứt điểm vào khung thành trống. Tuy nhiên, VAR xác định Tài Lộc việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Sang hiệp hai, Việt Nam tạo thêm một số cơ hội. Hoàng Đức có pha dứt điểm một chạm ở phút 58 nhưng không thắng được thủ môn Thái Lan, còn cú sút của Tiến Anh ở phút 63 bị hậu vệ đối phương ngăn chặn.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan tiếp tục gây sức ép. Sarach Yooyen đưa bóng dội cột dọc từ một tình huống đá phạt ở phút 52, còn Lê Giang Patrik phải cứu thua sau cú đánh đầu cự ly gần của Chamrasamee ở phút 80.

Việt Nam dồn đội hình lên trong những phút cuối nhằm tìm bàn gỡ. Đình Bắc có cơ hội từ tình huống phạt góc ở phút 90+1 nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ Thái Lan chặn lại.

Đến phút 90+3, Thái Lan phản công nhanh. Otton thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Việt Nam rồi thắng Lê Giang Patrik trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 2-0.

Với kết quả này, Thái Lan có 6 điểm, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới, qua đó củng cố vị trí đầu bảng B. Việt Nam giữ vị trí thứ hai với 3 điểm, hiệu số -1.

Kết quả của đội tuyển Việt Nam tại bảng B

26/9: Việt Nam 1-0 Philippines

29/9: Thái Lan 2-0 Việt Nam

2/10: Việt Nam vs Pakistan

Ở trận đấu còn lại của lượt hai, Philippines dẫn Pakistan 2-0 sau hiệp một nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2. Hai đội vì thế cùng có 1 điểm và tiếp tục đứng phía sau Việt Nam.

Sau hai lượt trận, Việt Nam hơn Philippines và Pakistan 2 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Pakistan ở lượt cuối ngày 2/10, còn Thái Lan đối đầu Philippines. Lịch thi đấu của giải xác nhận hai trận này cùng nằm ở lượt cuối bảng B.

Theo thể thức Division 1, đội nhất bảng A gặp đội nhất bảng B ở chung kết, còn hai đội nhì bảng tranh hạng ba.

Như vậy, Việt Nam đứng thứ hai bảng B với 3 điểm và hiệu số -1 sau hai lượt trận. Cơ hội cạnh tranh ngôi đầu vẫn còn về mặt điểm số, nhưng Việt Nam cần thắng Pakistan ở lượt cuối đồng thời chờ kết quả trận Thái Lan - Philippines.

Bảng xếp hạng bảng A Division 1: Malaysia giữ ngôi đầu

Malaysia đang đứng đầu bảng A với 4 điểm và hiệu số +3. Indonesia cũng có 4 điểm nhưng xếp sau do hiệu số +2, còn Singapore bám sát với 3 điểm.

Ở lượt trận thứ hai, Malaysia và Indonesia hòa nhau 0-0. Kết quả này khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu phải chờ đến lượt cuối, khi Malaysia gặp Singapore còn Indonesia đối đầu Bangladesh.

Malaysia là cái tên Việt Nam cần dè chừng

Malaysia chưa để thủng lưới sau hai lượt trận và đang nắm vị trí đầu bảng A với 4 điểm. Đội bóng này thắng Bangladesh 3-0 ở trận ra quân trước khi hòa Indonesia.

Cục diện bảng A liên quan trực tiếp tới Việt Nam bởi thứ hạng cuối cùng của hai bảng Division 1 sẽ xác định các cặp đấu ngày 5/10.

Nếu Việt Nam kết thúc bảng B ở vị trí thứ hai, đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận tranh hạng ba sẽ là đội nhì bảng A. Nếu Việt Nam có thể vươn lên đầu bảng B, đội bóng áo đỏ sẽ gặp đội nhất bảng A trong trận chung kết.

Malaysia vì thế là một trong những đội Việt Nam cần theo dõi, nhưng Indonesia và Singapore vẫn còn cơ hội thay đổi thứ hạng ở lượt trận cuối.

Bảng xếp hạng bảng A Division 2: Hồng Kông chiếm ngôi đầu

Hồng Kông đứng đầu bảng A Division 2 với 3 điểm và hiệu số +4 sau chiến thắng 4-0 trước Lào. Lào cũng có 3 điểm nhưng đã thi đấu đủ hai trận vòng bảng.

Hồng Kông tạo lợi thế lớn

Hồng Kông mới thi đấu một trận nhưng đã chiếm ngôi đầu nhờ chiến thắng cách biệt trước Lào. Đội bóng này còn trận gặp Brunei ngày 30/9 và có cơ hội tự quyết vị trí của mình.

Division 2 là nhánh thi đấu riêng nên Hồng Kông không phải đối thủ trực tiếp của Việt Nam tại giải năm nay.

Bảng xếp hạng bảng B Division 2: Myanmar tạm dẫn đầu

Myanmar đang được xếp đầu bảng B Division 2 với 3 điểm và hiệu số +1. Campuchia cũng có 3 điểm, hiệu số +1 nhưng mới thi đấu một trận.

Myanmar khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste nhưng sau đó thua Campuchia 0-1. Campuchia vì thế có lợi thế đáng kể trước trận cuối gặp Timor-Leste.

Tương tự bảng A Division 2, các đội ở bảng đấu này không nằm trên đường đi trực tiếp của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Cục diện FIFA ASEAN Cup 2026 sau trận Việt Nam - Thái Lan

Sau lượt trận ngày 29/9, Thái Lan là đội tạo được lợi thế rõ nhất ở bảng B Division 1 với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số +6. Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm, còn Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm.

Ở bảng A, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, Singapore có 3 điểm. Vì vậy, cả vị trí nhất và nhì bảng vẫn có thể thay đổi ở lượt đấu cuối.

Đối với Việt Nam, nhiệm vụ trước mắt là trận gặp Pakistan ngày 2/10. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam nâng tổng điểm lên 6 và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giữ vị trí thứ hai, đồng thời thầy trò HLV Kim Sang-sik phải chờ kết quả Thái Lan - Philippines để biết thứ hạng chung cuộc tại bảng B.