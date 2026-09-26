Bảng xếp hạng ĐT Việt Nam FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam thắng trận ra quân, xếp sau Thái Lan

Bảng xếp hạng ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines tối 26/9. Đình Bắc ghi bàn duy nhất, giúp Những chiến binh Sao Vàng có trọn 3 điểm ở trận ra quân.

Việt Nam đứng thứ hai, đại chiến Thái Lan quyết định ngôi đầu

Sau lượt trận mở màn, Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm nhưng đội bóng xứ chùa vàng dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Thái Lan thắng Pakistan 4-0 nên sở hữu hiệu số +4, còn Việt Nam có hiệu số +1 sau chiến thắng tối thiểu trước Philippines.

Cục diện này khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 29/9 trở nên đặc biệt quan trọng. Với thể thức chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết Division 1, kết quả trận đấu này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua giành vé của bảng B.

Việt Nam hiện có cùng điểm với Thái Lan nhưng cần cải thiện hiệu số hoặc giành kết quả thuận lợi trong cuộc đối đầu trực tiếp để chiếm lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu.