Bảng xếp hạng ĐT nữ Việt Nam ASIAD 2026 mới nhất: Hòa Thái Lan cũng có thể vào tứ kết

Với kết quả Bangladesh hòa Myanmar 0-0 trước đó, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần bảo toàn tỷ số hòa là có thể chiếm vị trí thứ ba và giành một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng ĐT nữ Việt Nam ASIAD 2026 tạm tính

Tính đến thời điểm trận nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan bước qua phút 84 với tỷ số 0-0, tuyển nữ Việt Nam đang tạm có 1 điểm sau 3 trận. Việt Nam và Thái Lan cùng hiệu số -9, nhưng đội bóng áo đỏ xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Trước lượt cuối, Việt Nam đã ghi 1 bàn, còn Thái Lan chưa có bàn thắng nào.

Bảng trên được tính tạm thời theo tỷ số Việt Nam 0-0 Thái Lan trong thời gian trận đấu đang diễn ra. Hai vị trí đầu bảng E đã thuộc về Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa sau khi cùng giành 6 điểm qua hai lượt đầu.

Việt Nam từ thế buộc phải thắng đến chỉ cần hòa

Trước lượt trận cuối, cửa đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam khá hẹp. Sau thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa và 0-8 trước Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chưa có điểm, hiệu số -9 và không còn khả năng chen vào hai vị trí dẫn đầu bảng E.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi đáng kể trước khi trận Việt Nam - Thái Lan khép lại.

Ở bảng F, Bangladesh hòa Myanmar 0-0 trong lượt đấu cuối. Kết quả này khiến Myanmar kết thúc vòng bảng với 1 điểm và hiệu số thấp hơn Việt Nam. Trước lượt cuối, Myanmar đã chịu thất bại 0-5 trước Hàn Quốc và có hiệu số -13 sau hai lượt trận.

Điều đó mở ra cơ hội rất lớn cho tuyển nữ Việt Nam. Nếu hòa Thái Lan, đội bóng áo đỏ cũng có 1 điểm nhưng giữ hiệu số -9, tốt hơn Myanmar. Việt Nam khi đó đứng thứ ba bảng E và xếp trên đại diện bảng F trong cuộc đua dành cho các đội đứng thứ ba.

Vì sao hòa Thái Lan có thể đủ để Việt Nam vào tứ kết?

Theo thể thức bóng đá nữ ASIAD 2026, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết.

Một suất trong nhóm các đội đứng thứ ba đã thuộc về Philippines. Đội bóng Đông Nam Á kết thúc bảng G với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua, tương đương 4 điểm. Uzbekistan đứng thứ hai bảng G sau chiến thắng 2-1 trước Hong Kong (Trung Quốc).

Suất còn lại vì thế trở thành cuộc so sánh đáng chú ý giữa đội đứng thứ ba bảng E và Myanmar ở bảng F.

Nếu Việt Nam hòa Thái Lan, cục diện có thể là:

Với hiệu số tốt hơn Myanmar, tuyển nữ Việt Nam sẽ chiếm vị trí đủ để vào vòng knock-out nếu tỷ số hòa với Thái Lan được giữ đến hết trận.

Việt Nam vẫn phải căng mình trước sức ép của Thái Lan

Dù cục diện đã thuận lợi hơn, những phút cuối tại Yanmar Stadium Nagai vẫn rất căng thẳng. Thái Lan buộc phải tìm bàn thắng bởi một kết quả hòa khiến họ tiếp tục đứng dưới Việt Nam.

Sau giờ nghỉ, đội bóng xứ chùa Vàng cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam cùng thủ môn Kim Thanh vẫn duy trì được sự chắc chắn.

Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Việt Nam cũng tạo ra những thời cơ đáng chú ý. Cù Thị Huỳnh Như liên tiếp có những pha đánh đầu nguy hiểm trong hiệp hai, trong đó bóng có lần đi chệch khung thành Thái Lan trong gang tấc.

Đến phút 84, tỷ số vẫn là 0-0. Với cục diện hiện tại, từng phút trôi qua đang đưa tuyển nữ Việt Nam tới gần hơn tấm vé vào tứ kết ASIAD 2026.

Cục diện bảng E của tuyển nữ Việt Nam

Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa đã chắc chắn chiếm hai vị trí dẫn đầu bảng E sau khi cùng giành trọn 6 điểm ở hai lượt đầu. Vì vậy, mục tiêu duy nhất của Việt Nam trong lượt cuối là bảo vệ vị trí thứ ba và cạnh tranh vé vớt.

Điểm thuận lợi là trận Bangladesh - Myanmar đã kết thúc với tỷ số 0-0. Kết quả từ bảng F giúp bài toán của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trở nên rõ ràng hơn: không thua Thái Lan, Việt Nam sẽ có lợi thế lớn để giành vé vào tứ kết.

Sau hai thất bại liên tiếp và từng đứng trước nguy cơ bị loại sớm, tuyển nữ Việt Nam giờ chỉ còn cách tấm vé đi tiếp vài phút cuối của trận derby Đông Nam Á đầy căng thẳng.