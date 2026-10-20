Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng của World Population Review được tổng hợp dựa trên số liệu tăng trưởng của City Mayors Foundation - một tổ chức chuyên nghiên cứu về đô thị - và các ước tính qua từng giai đoạn của Liên hợp quốc.

TP.HCM vượt mốc 14 triệu dân sau sáp nhập

Trong bảng xếp hạng quy mô dân số, TP.HCM đứng thứ 20 toàn cầu với 14,1 triệu người. Các dữ liệu thống kê trong nước cũng chỉ ra rằng sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô dân số của TP.HCM đã tăng từ 9,9 triệu lên hơn 14 triệu người. TP.HCM hiện là địa phương duy nhất trên cả nước ghi nhận mức dân số trên 10 triệu.

Ở top đầu thế giới, bức tranh nhân khẩu học chứng kiến sự thay đổi lịch sử khi Jakarta (thủ đô Indonesia) chính thức vượt qua Tokyo (Nhật Bản) để vươn lên vị trí số một với 41,9 triệu dân (so với 33,4 triệu của Tokyo). Xếp ngay sau là Dhaka (thủ đô Bangladesh), thăng hạng ngoạn mục từ vị trí thứ 9 lên thứ 2 với 36,6 triệu dân.

Jakarta, thủ đô của Indonesia, đã vượt qua Tokyo để trở thành thành phố đông dân nhất thế giới. Ảnh: TOI

Châu Á, châu Phi dẫn đầu đà tăng trưởng

Báo cáo của World Population Review cũng cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ về tốc độ tăng trưởng tại các quốc gia đang phát triển.

Cụ thể, thành phố Ghaziabad của Ấn Độ dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tăng trưởng hàng năm với 5,2%. Bám sát phía sau là Surat (Ấn Độ) với 4,99%, Kabul (Afghanistan) đạt 4,74% và Lagos (Nigeria) với 4,44%. Trong nhóm các thành phố phát triển nhanh nhất, Toluca (Mexico) là đại diện duy nhất không nằm ở châu Á hoặc châu Phi.

Sức ép lên cơ sở hạ tầng

World Population Review ghi nhận khoảng 55% dân số thế giới hiện đang sinh sống tại các khu vực đô thị, và tỷ lệ này dự kiến sẽ chạm ngưỡng 68% vào năm 2050. Nguyên nhân cốt lõi của dòng người di cư là do các thành phố lớn cung cấp thị trường việc làm dồi dào, mức lương cạnh tranh cùng hệ thống dịch vụ y tế, giáo dục vượt trội.

Tuy nhiên, sự bùng nổ dân số đang khiến nhiều đô thị phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng. Điển hình như tại Lagos, chưa tới 10% người dân sống trong các ngôi nhà có hệ thống thoát nước thải và chưa đến 20% được tiếp cận với nguồn nước máy.

Trong dài hạn, Liên hợp quốc dự báo giai đoạn 2018 - 2050, chỉ riêng ba quốc gia gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Nigeria sẽ chiếm tới 35% tổng mức tăng trưởng dân số đô thị trên toàn cầu.

10 thành phố tăng trưởng dân số hàng năm

Ghaziabad, Ấn Độ (cạnh Delhi ): 5,2%

Surat, Ấn Độ (thuộc bang Gujarat): 4,99%

Kabul , Afghanistan: 4,74%

Lagos , Nigeria : 4,44%

Toluca, Mexico: 4,25%

Lubumbashi, CHDC Congo: 4,1%

Kampala, Uganda: 4,03%

20 thành phố đông dân nhất thế giới

Jakarta, Indonesia: 41,9 triệu người

Dhaka, Bangladesh: 36,6

Tokyo, Nhật Bản: 33,4

Delhi , Ấn Độ : 30,2

Thượng Hải, Trung Quốc : 29,6

Quảng Châu, Trung Quốc: 27,6

Cairo, Ai Cập: 25,6

Manila, Philippines: 24,7

Kolkata, Ấn Độ: 22,6

Seoul, Hàn Quốc: 22,5

Karachi, Pakistan: 21,4

Mumbai, Ấn Độ: 20,2

São Paulo, Brazil: 19,0

Bangkok, Thái Lan: 18,2

Mexico City, Mexico: 17,7

Bắc Kinh, Trung Quốc: 17

Lahore, Pakistan: 15,2

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: 15

Moscow, Nga: 14,5

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: 14,1