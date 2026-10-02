Bảng xếp hạng đại học thế giới THE 2027: Phương Tây vẫn thống trị, châu Á bứt tốc

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Times Higher Education (THE) ngày 30/9 công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới 2027, xếp hạng 2.297 đại học thuộc 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ xếp hạng có quy mô lớn nhất của THE từ trước đến nay. Các trường được đánh giá dựa trên 18 chỉ số thuộc 5 nhóm chính, gồm chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, môi trường nghiên cứu, triển vọng quốc tế và thu nhập từ ngành công nghiệp.

Kết quả cho thấy các đại học phương Tây vẫn giữ vị trí thống trị ở nhóm đầu, nhưng khoảng cách với những trung tâm giáo dục đại học đang nổi lên tại châu Á ngày càng thu hẹp.

Đại học Oxford tiếp tục đứng đầu thế giới năm thứ 11 liên tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Oxford và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở vị trí thứ hai chỉ là 0,1 điểm. Oxford có kết quả tốt hơn về năng suất nghiên cứu, đồng tác giả quốc tế và tỷ lệ nghiên cứu sinh tiến sĩ trên đội ngũ giảng viên, trong khi MIT vượt trội về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, tác động trích dẫn và sức mạnh nghiên cứu.

Top 10 bảng xếp hạng đại học thế giới 2027 do Times Higher Education công bố ngày 30/9

Princeton và Stanford đồng hạng ba. Đại học Cambridge đứng thứ 5, Harvard thứ 6, Caltech thứ 7, Imperial College London thứ 8, còn UC Berkeley và Yale đồng hạng 9. Như vậy, 7 trong 10 vị trí cao nhất thuộc về các đại học Mỹ, 3 vị trí còn lại thuộc về Anh.

Tuy nhiên, phía sau nhóm dẫn đầu đang xuất hiện một thay đổi đáng chú ý.

Thanh Hoa vượt đại học hàng đầu châu Âu

Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc tăng lên vị trí thứ 11, vượt ETH Zurich của Thụy Sĩ để trở thành đại học châu Á có thứ hạng cao nhất và lần đầu tiên đứng trên trường đại học được xếp hạng cao nhất của lục địa châu Âu.

Thanh Hoa từng giữ vị trí thứ 12 trong ba năm liên tiếp. Theo THE, bước tiến lần này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng số lượng giảng viên và sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, trường vẫn gặp hạn chế ở chỉ số đồng tác giả nghiên cứu quốc tế.

Đại học Bắc Kinh giữ vị trí thứ 13, trong khi Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tăng hai bậc lên thứ 15. Đây là lần đầu tiên có ba đại học châu Á cùng góp mặt trong top 15 thế giới.

Sự cải thiện của châu Á không chỉ tập trung ở Trung Quốc và Singapore. Malaysia lần đầu tiên lọt vào top 200 với những cải thiện đáng kể về quốc tế hóa, trong đó có số lượng sinh viên và giảng viên quốc tế.

THE nhận định Đông Á và ASEAN nhìn chung đều cải thiện, chủ yếu nhờ điểm số nghiên cứu tăng. ASEAN đồng thời ghi nhận những bước tiến đáng kể về giảng dạy.

Ông Hamish Coates, giáo sư danh dự tại Đại học Quốc gia Australia và giáo sư tại Đại học Thanh Hoa cho rằng sự dịch chuyển này phản ánh một thay đổi lớn trong dòng chảy giáo dục đại học toàn cầu: “Những gì chúng ta chứng kiến trong 20 năm qua là việc đưa con người đi khắp thế giới, chủ yếu từ châu Á đến 5 thị trường nói tiếng Anh. Nhưng cuộc chơi đó đang thay đổi”, ông nói.

Theo ông, “châu Á đã vươn lên, hiện là sân khấu lớn nhất thế giới về giáo dục đại học, và các khu vực khác trên thế giới cũng đang chuyển động”.

Danh tiếng vẫn là lợi thế của Mỹ, Anh

Trong khi châu Á tăng tốc, các đại học Mỹ và Anh vẫn duy trì lợi thế đáng kể nhờ danh tiếng.

THE nhận thấy các đại học tại các quốc gia nói tiếng Anh tiếp tục đạt điểm cao về danh tiếng, dù nhiều chỉ số khác có xu hướng giảm, trong đó có một số chỉ số thuộc trụ cột chất lượng nghiên cứu.

Tại Mỹ, dù chiếm 7 vị trí trong top 10, thành tích tổng thể giảm ở phần lớn các chỉ số, bao gồm sức mạnh nghiên cứu, tác động trích dẫn và sinh viên quốc tế. Mỹ có 53 đại học trong top 200, giảm 2 trường so với năm ngoái. Trong số này, 33% tăng hạng, trong khi 46% giảm hạng.

Một số quốc gia/vùng lãnh thổ có đại diện trong top 200

Tại Anh, áp lực tài chính đang trở thành một vấn đề đáng chú ý. Các chỉ số về thu nhập của cơ sở, thu nhập nghiên cứu và thu nhập từ ngành công nghiệp đều giảm tương đối so với phần còn lại của thế giới. Sức mạnh và năng suất nghiên cứu cũng giảm đáng kể.

Dù vậy, danh tiếng vẫn giúp nhiều trường đại học Anh duy trì vị trí cao. Anh hiện có 25 đại học trong top 200, ít hơn một trường so với năm ngoái.

Bức tranh giáo dục đại học đang mở rộng

Ngoài châu Á, bảng xếp hạng 2027 cũng cho thấy sự mở rộng của hệ thống giáo dục đại học toàn cầu.

Australia duy trì tương đối ổn định với 10 đại học trong top 200. Đại học Melbourne tăng 3 bậc lên đồng hạng 34.

Tại Mỹ Latinh, Đại học São Paulo của Brazil trở lại top 200 ở đồng hạng 141. Brazil có tổng cộng 58 đại học được xếp hạng, nhiều nhất khu vực.

Đại học Cape Town là trường có thứ hạng cao nhất tại khu vực châu Phi hạ Sahara, tăng lên đồng hạng 147 từ đồng hạng 164 năm ngoái. Số cơ sở được xếp hạng tại khu vực này tăng từ 55 lên 69.

Tại thế giới Ảrập, Đại học Hamad Bin Khalifa của Qatar là trường mới lọt bảng xếp hạng và đứng ở đồng hạng 126.

Tổng cộng, bảng xếp hạng đại học thế giới 2027 bao gồm 2.297 đại học tại 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng từ 2.191 trường của năm ngoái. Albania và Malawi lần đầu tiên có đại diện.

14 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới Năm nay, Việt Nam có 14 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong Bảng xếp hạng, tăng 3 trường so với năm trước và là số lượng cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, phần lớn các đại học Việt Nam đã có tên trong bảng xếp hạng đều giảm hoặc giữ nguyên thứ hạng. Đại học Duy Tân và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) cùng nằm trong nhóm 701-800 thế giới, dẫn đầu về thứ hạng của Việt Nam. Tiếp đó là Đại học Y Hà Nội, thuộc nhóm 801-1.000. Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng trong nhóm 1.001-1.200, trong khi Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Quốc gia Hà Nội cùng thuộc nhóm 1.201-1.400. Các đại diện tiếp theo gồm Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh trong nhóm 1.401-1.600; Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân cùng ở nhóm 1.601-1.800; Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thuộc nhóm 1.801-2.000. Bốn trường còn lại - Đại học Cần Thơ, Đại học Huế, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng - cùng nằm trong nhóm 2.001+.