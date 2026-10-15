Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á 2026/2027 mới nhất

Kết thúc lượt trận thứ hai, Persib Bandung đứng nhất bảng E với 6 điểm, ghi 2 bàn, chưa để lọt lưới bàn nào. Melbourne Victory (Australia) xếp nhì với 4 điểm, gồm một trận thắng và một trận hòa, ghi 4 bàn, thủng lưới 1 bàn, hiệu số +3.

Thể Công Viettel đứng thứ ba với 1 điểm, sau một trận hòa và một trận thua. Đội bóng áo lính ghi 1 bàn, thủng lưới 2 bàn, hiệu số -1. FC Seoul (Hàn Quốc) đứng cuối bảng, thua cả hai trận, chưa ghi được bàn nào và nhận 4 bàn thua.

Thể Công Viettel không tận dụng được cơ hội

Trận thua trước Persib Bandung trên đất Indonesia là điểm nhấn đáng chú ý nhất của lượt đấu. Thể Công Viettel vào trận chủ động, tạo ra một số cơ hội trong hiệp một nhưng không ghi được bàn.

Trận đấu rẽ hướng vào cuối hiệp một, khi Lương Chí Khải phạm lỗi trong vòng cấm. Mariano Peralta Bauer thực hiện thành công quả phạt đền cho Persib Bandung.

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel tiếp tục gặp bất lợi khi Paulinho Martins nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 68 và bị truất quyền thi đấu. Sau đó, Marc Klok của Persib Bandung cũng phải rời sân vì thẻ phạt, nhưng đội khách vẫn không tìm được bàn gỡ.

Cuộc đua đi tiếp còn nhiều thử thách

Với kết quả này, Persib Bandung đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, Melbourne Victory cũng có vị trí thuận lợi. Để giữ hy vọng cạnh tranh ở bảng E, Thể Công Viettel cần có kết quả tích cực ở các lượt trận tới.

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á 2026/2027 tính đến sáng 15/10

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