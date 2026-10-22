Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Ở Top đầu, đương kim vô địch châu Âu PSG khẳng định sức mạnh khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm,hiệu số +9. Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis cũng toàn thắng cả ba trận, nhưng lần lượt xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

ĐKVĐ PSG khẳng định sức mạnh với 3 trận toàn thắng, Ảnh: AP

Trong top 5 đội toàn thắng, khá bất ngờ khi xuất hiện Aston Villa. Ở vòng đấu này, đại diện bóng đá Anh đã hạ Viking 3 - 1. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Aston Villa tại Champions League mùa này. Trước đó, thầy trò HLV Unai Emery đã vượt qua Club Brugge và Fenerbahçe.

Một cái tên khác cũng gây bất ngờ khi giữ mạch toàn thắng là Real Betis. Đội bóng Tây Ban Nha đánh bại Feyenoord 1 - 0. Trước đó, Betis đã lần lượt đánh bại Lille và Porto.

Ở Top sau, Stuttgart và Arsenal cùng có 7 điểm. Đại diện của bóng đá Đức Stuttgart gây bất ngờ khi đứng trên nhiều ông lớn như Man City, Bayern Munich, Atletico Madrid, hay Inter Milan.

Barca sau trận thua trước PSG đã tụt xuống vị trí thứ 8 với 6 điểm. Một số “ông lớn” như Bayern Munich gây thất vọng khi mới giành 5 điểm, xếp thứ 14. Man City đứng thứ 10 với 6 điểm, chưa tạo được lợi thế rõ rệt trong cuộc đua Top 8.

Trong khi đó, chiến thắng đậm trước MU giúp Como vươn lên thứ 9 với 6 điểm và hiệu số +5.

Vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 còn 5 lượt trận nữa và các đội vẫn còn khả năng cạnh tranh một vị trí trong Top 8. Ở vòng tới sẽ chứng kiến những cặp đấu rất hấp dẫn khi Bayern làm khách trước Atletico Madrid, còn Aston Villa có cuộc hẹn tại Nou Camp trước Barca.

Sau chiến thắng trước Sabah, MU phải nhận 2 thất bại liên tiếp trước Atletico Madrid và Como khiến họ bị rơi sâu xuống cuối bảng xếp hạng. Sau 3 trận, Quỷ đỏ ghi 5 bàn nhưng đã thủng lưới 6 lần. Man United có 3 điểm, hiệu số -1 và đồng hạng 20 với Inter Milan. Đội bóng của HLV Michael Carrick vẫn nằm trong nhóm có suất dự vòng play-off, nhưng vị trí khá mong manh.

MU rơi xuống vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng sau lượt trận 3. Ảnh: AP

MU vẫn còn 5 trận để cải thiện tình hình, song chưa tạo được khoảng cách điểm số với nhóm nguy hiểm.

Lượt tiếp theo, MU tiếp Roma tại Old Trafford. Đây là cơ hội để có điểm trước khi thầy trò Carrick lần lượt đối đầu Sporting, Leipzig, Bayern Munich và Villarreal trong phần còn lại của vòng phân hạng.

Cùng có 3 điểm như MU nhưng đứng ở vị trí 25, vị trí đầu tiên thuộc nhóm bị loại, là Sabah. Đội bóng này có hiệu số thấp hơn (-3).

Trong khi đó, Feyenoord, Lens, Bodo/Glimt, AEK Athens và Leipzig cũng đang có 3 điểm, khiến cuộc cạnh tranh ở nửa dưới bảng xếp hạng khá quyết liệt.

Phía cuối bảng xếp hạng, 3 đội vẫn chưa có điểm nào có Porto, Lille và Bratislava, đang phải đối mặt nguy cơ bị loại sớm. Phía trên, Slavia Praha và Viking cũng mới chỉ có được 1 điểm.

Theo thể thức, 8 đội dẫn đầu vòng phân hạng vào thẳng vòng 16 đội. Các đội đứng từ thứ 9 - 24 tranh vé qua vòng play-off, còn nhóm từ thứ 25 - 36 bị loại.

Kể từ vòng 16 đội, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp với 1 trận sân nhà, 1 trận sân khách. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/6/2027, tại sân Metropolitano Stadium ở Madrid (Tây Ban Nha).