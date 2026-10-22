Bảng xếp hạng Champions League 2026/27 mới nhất: MU gây thất vọng

Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2026/27

Sau lượt trận thứ ba vòng phân hạng UEFA Champions League 2026/27, PSG tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối, hiệu số +9. Đương kim vô địch châu Âu khẳng định sức mạnh và trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đáng chú ý, Aston Villa gây bất ngờ khi xếp thứ hai, cùng 9 điểm và hiệu số +9 với PSG. Liverpool và Real Madrid cũng duy trì thành tích toàn thắng, lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.

Como gây sốc khi thắng đậm MU - Ảnh: UEFA

Real Betis là hiện tượng thú vị khi giành trọn 9 điểm sau ba trận, góp mặt trong top 5. Trong khi đó, Stuttgart và Arsenal cùng có 7 điểm, còn Barcelona đứng thứ tám với 6 điểm.

Trái ngược nhóm dẫn đầu, Bayern Munich gây thất vọng khi mới giành 5 điểm, xếp thứ 14. Man City đứng thứ 10 với 6 điểm, chưa tạo được lợi thế rõ rệt trong cuộc đua top 8.

Đáng lo hơn, Inter Milan và MU cùng có 3 điểm, lần lượt đứng thứ 20 và 21. Napoli cũng chỉ xếp thứ 22.

Ở nhóm cuối, Porto, Lille và Slovan Bratislava chưa giành được điểm nào sau ba lượt trận, đối mặt nguy cơ bị loại sớm.