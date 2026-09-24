Bảng xếp hạng các trường đại học Hàn Quốc năm 2027 phản ánh những chuyển biến quan trọng trong bức tranh giáo dục đại học

Bảng xếp hạng các trường đại học Hàn Quốc năm 2027 do The Korea Times công bố. (Nguồn: The Korea Times)

Dù nhóm các trường dẫn đầu vẫn giữ vững vị thế quen thuộc, sự thay đổi trong phương pháp đánh giá đã tạo ra sự thay đổi đáng kể ở các thứ hạng tiếp theo. Kết quả năm nay cũng cho thấy một sự dịch chuyển rõ nét từ việc chú trọng số lượng sang tập trung vào chất lượng hội nhập và tính bền vững của môi trường giáo dục quốc tế.

Đại học Hàn Quốc (Korea University) tiếp tục giữ vị trí số một toàn quốc hai năm liên tiếp. Theo ngay phía sau là hai cái tên quen thuộc khác trong bộ ba danh giá “SKY” gồm Đại học Quốc gia Seoul ở vị trí thứ hai và Đại học Yonsei ở vị trí thứ ba.

Các thứ hạng tiếp theo trong top 6 lần lượt thuộc về Đại học Sungkyunkwan, Đại học Hanyang và Đại học Sogang. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong top 10 là bước tiến vượt bậc của Đại học Sejong khi tăng liền 6 bậc để vươn lên vị trí thứ 7.

Thành công này có được nhờ sự cải thiện vượt trội trong chỉ số giáo dục, cùng năng lực nghiên cứu quốc tế được duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, Đại học Seoul lùi 4 bậc xuống vị trí thứ 11. Khép lại top 10 là các trường Đại học Nữ sinh Ewha, Đại học Kyung Hee và Đại học Dongguk.

Sự thay đổi về thứ hạng của nhiều trường xuất phát từ việc The Korea Times áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cải tiến, nâng tổng số trường khảo sát lên 60 và tổng điểm lên 200 trải đều trên 19 chỉ số. Tiêu chí đánh giá năm nay siết chặt hơn việc quản lý sinh viên quốc tế bằng cách tập trung vào tỷ lệ duy trì đối với sinh viên theo học chương trình cấp bằng chính quy.

Các sinh viên của Đại học Hàn Quốc tạo dáng trong lễ tốt nghiệp. (Nguồn: Đại học Hàn Quốc)

Ngoài ra, chỉ số mới cũng đo lường tỷ lệ giảng viên toàn thời gian là người nước ngoài. Ở đây, các trường tư thục cho thấy sự linh hoạt và chủ động hơn hẳn so với khối trường công lập trong việc quốc tế hóa đội ngũ giảng dạy. Nhờ những điểm cải tiến này, hai đại học là Yeungnam và Kookmin đã lần đầu tiên bứt phá thành công để ghi tên mình vào top 30.

Mặc dù khu vực Seoul và vùng phụ cận vẫn chiếm ưu thế áp đảo với 23 trên tổng số 30 trường thuộc nhóm đầu, bảng xếp hạng lại ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các trường đại học vùng ven và các trường quy mô nhỏ.

Ở khía cạnh hỗ trợ sinh viên, Đại học Toàn cầu Handong tại Pohang gây bất ngờ khi xuất sắc đứng ở vị trí thứ hai toàn quốc, chỉ xếp sau Đại học Quốc gia Seoul. Trong mảng giáo dục, Đại học Woosong tại Daejeon vươn lên vị trí thứ 4, trong khi Đại học Kyungsung ở Busan vào top 10.

Tuy nhiên, mảng kết quả tốt nghiệp và tác động xã hội lại là nơi có điểm số trung bình thấp nhất, phản ánh việc hỗ trợ sinh viên quốc tế tìm kiếm việc làm và định cư sau khi ra trường vẫn là thách thức lớn đối với đa số các đại học Hàn Quốc.

Thông qua bảng xếp hạng năm 2027, The Korea Times khẳng định tầm nhìn chuyển dịch chiến lược của giáo dục đại học Hàn Quốc: Vượt qua giai đoạn thu hút du học sinh thuần túy về số lượng để hướng tới xây dựng hệ sinh thái học thuật toàn cầu chất lượng cao. Trong những năm tới, toà soạn này dự kiến tiếp tục bổ sung các chỉ số về cơ sở hạ tầng định cư và mức độ hài lòng của sinh viên nhằm mang đến bức tranh toàn diện hơn cho người học.

Một số tiêu chí trong bản xếp hạng. (Nguồn: The Korea Times)