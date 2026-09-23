Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: Trung Quốc nhất bảng B, Iran bị loại

Hai trận cuối bảng B chiều 23/9 đã tạo ra bước ngoặt đáng chú ý. Trung Quốc hoàn thành mục tiêu với trận hòa UAE, trong khi Iran từ vị thế chỉ cần một điểm lại thua đậm Triều Tiên và phải dừng bước. Với Việt Nam, đối thủ ở tứ kết vẫn là Hàn Quốc vào lúc 17h30 ngày 25/9.

Hình minh họa.

Bảng B khép lại: Trung Quốc nhất bảng, Triều Tiên loại Iran

Trước lượt cuối, Iran và Trung Quốc cùng có 4 điểm, còn Triều Tiên và UAE cùng mới có 1 điểm. Điều đó khiến cả bốn đội về lý thuyết đều còn cơ hội.

Kết quả cuối cùng lại tạo ra một kịch bản khá bất ngờ:

U23 Trung Quốc không cần thắng bằng mọi giá. Với thế trận ưu tiên sự chắc chắn, đội bóng Đông Á giữ sạch lưới trước UAE và kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0. Một điểm giúp Trung Quốc nâng tổng điểm lên 5 và giành ngôi đầu bảng B.

Ở trận đấu cùng giờ, Iran thậm chí còn mở tỷ số ở phút 17. Tuy nhiên, Triều Tiên gỡ hòa cuối hiệp một rồi liên tiếp ghi thêm ba bàn để thắng 4-1. Hai bàn thứ ba và thứ tư lần lượt xuất hiện ở phút 51 và 68, khép lại màn ngược dòng gây bất ngờ lớn của lượt cuối.

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Triều Tiên và Iran cùng có 4 điểm, nhưng chiến thắng 4-1 trong cuộc đối đầu cuối giúp Triều Tiên cải thiện hiệu số lên +2. Iran tụt xuống hiệu số -1 và mất vị trí thứ hai.

Đáng chú ý, Iran bước vào lượt cuối với lợi thế rất lớn khi chỉ cần không thua là có thể tự quyết vé tứ kết. Thất bại ba bàn cách biệt khiến đại diện Tây Á từ vị trí thuận lợi trở thành đội bị loại.

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Sau khi bảng B hoàn tất, cả tám suất tứ kết đã có chủ.

Ở bảng A, Nhật Bản và Thái Lan đã chắc chắn đi tiếp trước khi gặp nhau lúc 17h30 ngày 23/9. Trận đấu này chỉ còn nhiệm vụ xác định đội nhất và nhì bảng, từ đó quyết định hai cặp tứ kết diễn ra ngày 26/9.

Bảng A: Nhật Bản và Thái Lan tranh ngôi đầu

Trước lượt cuối, Nhật Bản và Thái Lan đều có 6 điểm.

Nhật Bản đang có ưu thế về hiệu số sau hai chiến thắng 2-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) và 7-0 trước Kyrgyzstan. Thái Lan lần lượt thắng Kyrgyzstan 3-2 và Hong Kong (Trung Quốc) 5-1.

Nếu Nhật Bản không thua Thái Lan, đội chủ nhà sẽ giữ ngôi đầu bảng nhờ lợi thế hiệu số. Nếu Thái Lan thắng, đại diện Đông Nam Á sẽ vươn lên vị trí số một.

Bảng C: Uzbekistan nhất bảng, Việt Nam đứng thứ hai

Bảng C đã kết thúc từ ngày 22/9.

Uzbekistan toàn thắng cả ba trận để giành ngôi đầu. U23 Việt Nam có 4 điểm sau trận hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 và thua Uzbekistan 0-2, qua đó giữ vị trí thứ hai.

Kết quả này đưa Việt Nam vào nhánh đấu gặp đội nhất bảng D.

Bảng D: Hàn Quốc toàn thắng

Hàn Quốc khép lại bảng D với 6 điểm tuyệt đối.

Ở lượt cuối, đội bóng xứ kim chi đánh bại Saudi Arabia 2-0 để giành ngôi đầu, trong khi Saudi Arabia đứng thứ hai và cùng có vé đi tiếp.

Điều đó đồng nghĩa U23 Việt Nam phải gặp Hàn Quốc ngay tại tứ kết.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất

Hai trận ngày 25/9 đã xác định đầy đủ các đội. Hai cặp ngày 26/9 còn chờ thứ tự cuối cùng của bảng A.

Như vậy, Trung Quốc với vị trí nhất bảng B sẽ gặp đội nhì bảng A. Triều Tiên đứng nhì bảng B sẽ phải đối đầu đội nhất bảng A.

17h30 ngày 25/9: U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc

Đây là trận đấu được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất ở vòng tứ kết.

Hàn Quốc toàn thắng vòng bảng, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Đội bóng này thắng Qatar 4-1 trước khi vượt qua Saudi Arabia 2-0 để lấy ngôi đầu bảng D.

Việt Nam không có thành tích hoàn hảo như đối thủ nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ vượt vòng bảng. Sau trận hòa Kuwait, chiến thắng trước Philippines mang ý nghĩa quyết định giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạo lợi thế trước lượt cuối.

Thất bại trước Uzbekistan cũng cho thấy những vấn đề Việt Nam cần khắc phục, đặc biệt ở khả năng chống chuyển trạng thái và xử lý khi đối thủ tăng tốc ở khu vực trung lộ.

Trận U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 và được bố trí phát sóng trên VTV6.

Nhánh đấu của U23 Việt Nam nếu vào bán kết

Theo sơ đồ knock-out, đội thắng cặp Hàn Quốc - Việt Nam sẽ gặp đội thắng trận giữa Trung Quốc và đội nhì bảng A tại bán kết.

Trận bán kết này diễn ra lúc 17h30 ngày 30/9.

Ở nhánh còn lại, Uzbekistan hoặc Saudi Arabia sẽ gặp đội thắng trong cặp nhất bảng A - Triều Tiên.

Hai trận bán kết diễn ra ngày 30/9, còn trận tranh HCĐ và chung kết được tổ chức ngày 3/10.

Triều Tiên trở thành điểm nhấn lớn nhất của lượt cuối

Nếu Trung Quốc đi tiếp theo một kịch bản khá an toàn, Triều Tiên tạo ra câu chuyện hoàn toàn trái ngược.

Đội bóng này bước vào lượt cuối với chỉ một điểm và buộc phải thắng Iran. Sau khi bị dẫn trước, họ ghi bốn bàn để lật ngược trận đấu, vươn từ vị trí thứ ba lên thứ hai và trực tiếp đẩy Iran khỏi nhóm tám đội mạnh nhất.

Kết quả bảng B cũng khiến bức tranh vòng tứ kết trở nên rõ ràng hơn. Hiện chỉ còn thứ tự Nhật Bản - Thái Lan ở bảng A cần được xác định trước khi bốn cặp đấu có tên đầy đủ.