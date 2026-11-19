VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 với 22.896 xe bán ra, chiếm 41,4% thị phần. Toyota và Thaco-Kia lần lượt giữ 2 vị trí tiếp theo.

Toàn bộ 10 thương hiệu bán chạy nhất tháng qua đạt tổng cộng 46.222 xe trong tháng 10/2026. Trong đó, VinFast chiếm gần một nửa lượng xe bán ra, bỏ xa các thương hiệu còn lại. Lũy kế 10 tháng đầu năm, hãng xe Việt đạt 200.593 xe, tăng 61,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Toyota tiếp tục đứng thứ 2 với 6.132 xe trong tháng 10, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh số tháng giảm, kết quả lũy kế của hãng vẫn đạt 60.110 xe, tăng 7,5%. Khoảng cách giữa Toyota và VinFast hiện đã lên tới hơn 140.000 xe sau 10 tháng.

Bảng xếp hạng 10 hãng ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026

Thaco-Kia giữ vị trí thứ 3 với 4.979 xe, tăng 8,3% so với tháng 10/2025. Tính từ đầu năm, thương hiệu này đạt 47.737 xe, tăng 13,6%, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Hyundai đứng thứ 4 với 3.422 xe bán ra trong tháng 10, giảm 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số cộng dồn đạt 38.834 xe, giảm 5,4%. Kết quả này giúp Hyundai tăng một bậc so với tháng 9, vượt qua Mitsubishi và Ford.

Mazda cũng cải thiện thứ hạng khi đứng thứ 5 với 2.704 xe, tăng 2 bậc so với tháng trước. Tuy nhiên, doanh số tháng vẫn giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 10 tháng, Mazda đạt 25.164 xe, tăng nhẹ 2,4%.

Ford xếp thứ 6 với 2.561 xe, giảm 50,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số từ đầu năm đạt 32.914 xe, giảm 15,3%. Trong khi đó, Mitsubishi tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 7 với 2.179 xe, giảm mạnh 57,1%. Dù vậy, doanh số lũy kế của hãng vẫn đạt 34.111 xe, tăng 13,4%.

Bảng xếp hạng 10 hãng ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026

Ở nhóm cuối bảng, Honda đứng thứ 8 với 1.657 xe, giảm 50% so với tháng 10/2025. Lũy kế 10 tháng, hãng đạt 17.594 xe, giảm 16,8%. Isuzu xếp thứ 9 với 1.269 xe, tăng 11,8%, là một trong số ít thương hiệu trong top 10 ghi nhận tăng trưởng doanh số tháng. Suzuki đứng cuối danh sách với 423 xe, giảm 28,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về doanh số cộng dồn, thứ hạng các thương hiệu không thay đổi nhiều so với năm 2025. VinFast, Toyota và Thaco-Kia tiếp tục giữ 3 vị trí dẫn đầu. Đáng chú ý, Mitsubishi hiện đứng thứ 5 về doanh số lũy kế, dù chỉ xếp thứ 7 trong tháng 10, trong khi Mazda đứng thứ 7 dù có kết quả tháng tốt hơn.