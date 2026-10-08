Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 30-9 đến 6-10)

Giúp ông Nguyễn Công Sự HCCG 26-39 (05-10-2026): Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Le Dieu Khanh (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Pham Thi Lam Phuong (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thuan (CK): 5.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Cao Thi Thuy An (CK): 500.000đ.

Giúp em Rmah Duyên HCCG 26-38 (28-09-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, CSPM+CSNM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số ...88012 (CK): 10.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TP.HCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 300.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ngoc Tuyen (CK): 120.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hà HCCG 26-37 (14-09-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TP.HCM (CK): 200.000đ, Pham Thanh Liem (CK): 200.000đ.

Giúp chị Ka Hon HCCG 26-36 (01-09-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp anh Trần Nhật Quang HCCG 26-35 (24-08-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ.

Giúp anh Ksor Thưa + chị Nay H’Mieu HCCG 26-34 (17-08-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Lê Thành Phú HCCG 26-33 (14-08-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Ksor H'Biak HCCG 26-32 (10-08-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Thị Hường HCCG 26-31 (06-08-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp chị Lê Ngọc Thảo HCCG 26-30 (20-07-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Đặng Hoàng Tiến HCCG 26-29 (17-07-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Hồ Đức + chị Trương Thị Tình HCCG 26-28 (13-07-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Sỳ Voòng Sáng HCCG 26-27 (09-07-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Bích Liểu HCCG 26-26 (06-07-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Ngô Mỹ Uyên HCCG 26-25 (29-06-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Đặng Thị Thu HCCG 26-24 (25-06-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Tuyền HCC 26-23 (22-06-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Rơ Lan Auiu HCCG 26-22 (18-06-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú HCCG 26-21 (15-06-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Cao Ngoc Quan (CK): 160.000đ, Hoang Van Tien (CK): 80.000đ, Luu Tien Ai (CK): 500.000đ, Pham Van Luan (CK): 37.000đ, Doan Ngoc Tran (CK): 50.000đ, PHG NHD (CK): 500.000đ, Luu Quang Vu (CK): 100.000đ, Phan Thi Thao My (CK): 10.000đ, Le Van Viet Anh (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Hanh (CK): 100.000đ, Nguyen Tien Truong (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 300.000đ, Bui Van Son (CK): 200.000đ, Nguyen Ha Mai (CK): 50.000đ, Dang Viet Duong (CK): 10.000đ, Nguyen Thuy Linh (CK): 12.000đ, Nguyen Van Phu (CK): 20.000đ, Nguyen Van Dinh (CK): 20.000đ, Bui Thi Hoan (CK): 10.000đ, Ha Thi Loi (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Theu (CK): 50.000đ, Vu Van Anh (CK): 100.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Ho Truc Phi (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Huong Quyen (CK): 10.000đ, Phung Thao Phuong (CK): 21.000đ, TPK (CK): 10.000đ, Tran Kim Ho (CK): 200.000đ, Do Ngoc Phuong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Ho Luu Hoang Hai (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...96678 (CK): 10.000đ.