Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 16 đến 22-9)

Giúp anh Nguyễn Văn Hà HCCG 26-37 (14-09-2026): Bạn đọc (P.Vườn Lài, TPHCM): 500.000đ, Vu Duc Tu (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...99968 (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ.

Giúp chị Ka Hon HCCG 26-36 (01-09-2026): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Trần Nhật Quang HCCG 26-35 (24-08-2026): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Ksor Thưa + chị Nay H’Mieu HCCG 26-34 (17-08-2026): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 200.000đ.

Giúp anh Lê Thành Phú + chị Nguyễn Thị Kim Liên HCCG 26-33 (14-08-2026): Giúp chị Thị Hường HCCG 26-31 (06-08-2026): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm đến trường: Cong ty TNHH TMDV Tan Hiep Phat (CK): 75.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Trung Thu của Báo SGGP: Cong ty TNHH Weset English Center (CK): 5.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 10.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 45.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 27.000đ, Lam Thi Minh Thu (CK): 20.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 35.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hong Phuong (CK): 20.000đ, Le Tra My (CK): 107.698đ, Nguyen Dieu Linh (CK): 50.000đ, Huynh Thi Minh Hoa (CK): 100.000đ, Tran Vo Thi Thu Uyen (CK): 50.000đ, Luu Quang Vu (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Thanh Tung (CK): 10.000đ, Pham Van Luan (CK): 26.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Le Ngoan (CK): 1.000.000đ, Dao Thien Long (CK): 55.000đ, Le Ngung (CK): 50.000đ, Truong Khanh Vinh (CK): 22.000đ, Pham Van Hoan (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Le Ngoc Anh (CK): 50.000đ, Vo Tran Minh Duc (CK): 50.000đ, Le Hong Cuong (CK): 40.000đ, Le Thi Ngoc Tram (CK): 200.000đ, Hoang Phuong Anh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Le Thi Bich Thuy (CK): 500.000đ, Tran Phuong Khanh Linh (CK): 10.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Nguyen Phuc Anh Khanh (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Thanh Ti (CK): 100.000đ, Nguyen Tu Anh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Huong Quyen (CK): 10.000đ, Doan Phuc Minh (CK): 10.000đ, Chi Hang (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.