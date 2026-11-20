Công an xã Bẳng Vân phối hợp với Chi đoàn thôn Thống Nhất ra mắt mô hình "Chi đoàn không ma túy".

Bằng Vân là xã miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, có 6 thôn, khu với 1.324 hộ, 5.612 nhân khẩu, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, điều kiện kinh tế - xã hội ở một số khu vực còn khó khăn, hệ thống giao thông chưa đồng bộ, nhất là tại các thôn vùng cao, vùng xa. Những đặc điểm này đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng.

Trước tình hình đó, với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, Công an xã Bằng Vân chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn, khu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức phù hợp. Nội dung được lồng ghép trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, tập trung làm rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế gia đình và trật tự an toàn xã hội; đồng thời giúp người dân nhận diện những phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy để chủ động phòng tránh.

Thời gian qua, Công an xã đã tổ chức 16 buổi tuyên truyền lồng ghép tại cơ sở, thu hút 1.250 lượt người tham gia; thực hiện 52 lượt tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh. Cùng với nâng cao nhận thức trong nhân dân, địa phương gắn nhiệm vụ phòng, chống ma túy với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Công an xã Bẳng Vân tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân thôn Cao Bắc, xã Bằng Vân.

Hiện, Công an xã duy trì 6 mô hình gồm: Camera an ninh; Hộ an toàn, thôn bản bình yên; Trường học an toàn giao thông; Điểm chữa cháy công cộng; Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; Tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, đơn vị xây dựng điểm tiếp nhận, tư vấn cai nghiện tại trụ sở Công an xã, tạo điều kiện để những người có nhu cầu tiếp cận thông tin và các biện pháp cai nghiện phù hợp.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình, quản lý các đối tượng liên quan đến ma túy, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý. Theo thống kê, hiện trên địa bàn có 3 người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó 1 người có tiền án liên quan đến ma túy. Trong năm 2026, xã không phát sinh người nghiện ma túy mới.

Thượng tá Nông Văn Thành, Trưởng Công an xã Bằng Vân, cho biết: Để duy trì kết quả và giữ vững mô hình xã không ma túy trong những năm tiếp theo, Công an xã tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Đề án số 03/ĐA-TU ngày 5/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030” và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh Thái Nguyên không ma túy, gắn với tình hình thực tế của địa phương. Việc phối hợp giữa các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cũng tiếp tục được tăng cường nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn này.