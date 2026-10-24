Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 mới nhất ngày 24/10

Kết thúc ngày thi đấu 23/10 tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc giành được hơn 400 huy chương, tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 205 huy chương Vàng, 115 huy chương Bạc và 109 huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai, giành được tổng 185 huy chương; trong khi đoàn Uzbekistan đứng thứ ba, giành được tổng 145 huy chương...

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu chưa giành thêm được huy chương, tạm thời đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng./.