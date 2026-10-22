Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 mới nhất
Sau ngày thi đấu 22/10 tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5, Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 19 với 5 huy chương, gồm 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.
Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) có 18 môn, 19 phân môn, với tổng cộng 489 bộ huy chương.
Trong ngày 22/10, Thể thao người khuyết tật Việt Nam có huy chương thứ 5 là HCĐ của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Ở chung kết ném đĩa nữ hạng F54 môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đạt thành tích 14,65m, xếp thứ ba chung cuộc.
Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 hôm nay
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-asian-para-games-2026-moi-nhat-post912588.html