Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 mới nhất

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng và thưởng nóng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026. Ảnh: Việt Nam Parasports

Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) có 18 môn, 19 phân môn, với tổng cộng 489 bộ huy chương.

Trong ngày 22/10, Thể thao người khuyết tật Việt Nam có huy chương thứ 5 là HCĐ của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Ở chung kết ném đĩa nữ hạng F54 môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đạt thành tích 14,65m, xếp thứ ba chung cuộc.

Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 hôm nay