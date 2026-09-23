Bảng tổng sắp huy chương ASIAD: Đoàn Việt Nam vươn lên nhờ huy chương vàng

Đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD với 32 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ, tổng cộng 53 huy chương.

Nhật Bản đứng thứ hai với 11 HCV, 16 HCB và 19 HCĐ. Phía sau lần lượt là Hàn Quốc xếp thứ ba với 6 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ tư với 6 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ.

Thái Lan đang đứng thứ 5 với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 6 với 3 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã vươn lên xếp đồng hạng 16 với Malaysia, cùng có 1 HCV, 3 HCĐ và chưa giành HCB.

ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc với điểm nhấn là tấm HCV của môn karate và việc U23 Việt Nam vào tứ kết nội dung bóng đá nam.

Các vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên trong bài thi chung kết.

3 vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc giành HCV nội dung kata đồng đội biểu diễn nữ môn karate, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên tại đại hội.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam dù thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn giành vé vào tứ kết nội dung bóng đá nam. Ngoài ra, môn wushu cũng tạo nên điểm nhấn khi có 4 vận động viên vào thi đấu bán kết các nội dung đối kháng và ít nhất sẽ mang về thêm 4 HCĐ trong những ngày tới.