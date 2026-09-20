Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026: Việt Nam có 2 HC đầu tiên

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Sau những ngày tranh tài đầu tiên tại ASIAD 20, đoàn thể thao Trung Quốc đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với thành tích nổi bật gồm 11 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ, tổng cộng 20 huy chương. Đây là khởi đầu mạnh mẽ của đoàn thể thao được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu tại Đại hội.

Xếp sau Trung Quốc là hai cường quốc thể thao châu Á gồm Nhật Bản và Hàn Quốc. Đoàn chủ nhà Nhật Bản hiện có 6 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ, trong khi Hàn Quốc giành 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ. Một số đoàn như Kazakhstan, Thái Lan, Myanmar cũng đã sớm tạo dấu ấn với những tấm huy chương đầu tiên.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang dẫn đầu khu vực với 3 HCV, trong khi Myanmar, Indonesia và các đoàn khác cũng đã có thành tích trên bảng tổng sắp.

Đối với Đoàn Thể thao Việt Nam, các vận động viên đã giành được 2 huy chương đồng sau những ngày thi đấu đầu tiên. Dù chưa có huy chương vàng, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của ASIAD 20 khi nhiều môn thế mạnh của Việt Nam chưa bước vào các nội dung quyết định.

Những niềm hy vọng của Việt Nam vẫn được đặt vào các môn như cầu mây, karate, bắn súng, wushu, rowing, điền kinh, thể dục dụng cụ, MMA và một số nội dung Olympic khác. Trong những ngày tới, khi các môn bước vào vòng chung kết và tranh huy chương, thứ hạng của đoàn Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải thiện.