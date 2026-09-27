Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 26/9

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung, Tây Java. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, trong khi Đình Bắc, người ghi bàn duy nhất, khẳng định 3 điểm là động lực quan trọng cho chặng đường phía trước.