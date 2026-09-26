Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 25/9
Ngày thi đấu 25/9/2026, trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một với 98 HCV, 37 HCB và 24 HCĐ; bỏ xa các đối thủ phía sau.
Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 28 HCV, 43 HCB, 44 HCĐ; đoàn Hàn Quốc xếp thứ ba với 13 HCV, 17 HCB và 34 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 21 với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-asiad-2026-ngay-259-post1388967.html