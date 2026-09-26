Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 25/9

Việc Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cắt giảm tiền thưởng không làm giảm giá trị của FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ là bữa tiệc lớn bớt đi gia vị, trong khi những món chính chưa từng có ở sân chơi khu vực vẫn còn nguyên vẹn. Hôm nay, hành trình thích ứng và chinh phục của đội tuyển Việt Nam bắt đầu.