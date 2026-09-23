Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 22/9

Ngày 22/9 tại ASIAD 2026, khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 3, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tấm huy chương Vàng đầu tiên, nâng thành tích trên bảng xếp hạng lên 1 huy chương Vàng và 4 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định sức mạnh khi chiếm vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, với 32 huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng.

Xếp vị trí thứ hai và thứ ba là đoàn Nhật Bản (với 11 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng) và Hàn Quốc (với 6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng).

Đoàn Kazakhstan đứng thứ tư (với 6 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng); đoàn Thái Lan đứng thứ năm (với 4 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng).../.