Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 21/9

Kevin Diks đã trở lại Indonesia sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng Monchengladbach, sẵn sàng góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 và cho biết, anh không muốn lặp lại cảm giác bất lực chứng kiến đội nhà thất bại trước Việt Nam.