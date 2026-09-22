Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 21/9
Tính đến 21/9/2026-sau 2 ngày tranh tài, tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 là 3 HCĐ. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương, với 23 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ. Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 8 HCV, 12 HCB và 12 HCĐ. Đoàn Hàn Quốc xếp thứ ba với 5 HCV, 3 HCB và 15 HCĐ; Kazakhstan đứng thứ tư với 4 HCV; Thái Lan xếp thứ năm với 3 HCV...
Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/the-thao/202609/bang-tong-sap-huy-chuong-asiad-2026-ngay-219-91929ee/