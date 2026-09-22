Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 21/6

Tính đến 21/9, sau 2 ngày tranh tài, tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 là 3 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương, với 23 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng. Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 8 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng. Đoàn Hàn Quốc xếp thứ ba với 5 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng./.