Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam xếp hạng 21

Ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu với nhiều nội dung tranh tài tại ASIAD 2026, song không thể giành thêm huy chương. Ở môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng 2-0 trước Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia, trong khi Hải Đăng cũng vượt qua Odilzhon Abdurakhimov với tỷ số 2-0 ở nội dung đơn nam. Dù vậy, các tay vợt Việt Nam chưa thể tiến đến những vị trí tranh huy chương trong ngày.

Các cung thủ Việt Nam tại ASIAD 2026.

Tại canoeing, Vũ Lê Thiên Hải giành quyền vào chung kết nội dung kayak đơn nam K1 500m, nhưng không thể tạo bất ngờ để mang về huy chương. Bắn cung Việt Nam cũng kết thúc ngày thi đấu với vị trí thứ 9 ở hai nội dung đồng đội gồm cung 3 dây nữ và cung 1 dây nam.

Ở đấu kiếm, đội tuyển Việt Nam dừng bước tại vòng 1/8 nội dung đồng đội kiếm chém nam sau khi thua Uzbekistan 35-45. Trong boxing, Hà Thị Linh thất bại 0-5 trước võ sĩ Uzbekistan ở hạng cân 60kg nữ.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam cũng gặp đối thủ mạnh Hàn Quốc và nhận thất bại 18-46. Trên đường chạy, Lê Thị Cẩm Tú thi đấu bán kết 200m nữ, còn Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh tài ở chung kết nhảy 3 bước nam.

Khép lại ngày 26/9, Việt Nam không giành thêm huy chương nào. Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Hôm nay 27/9, các vận động viên Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 2026 trong khung thời gian từ 7h30 sáng đến 21h (giờ Việt Nam).

Tại môn điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú sẽ tranh huy chương nội dung chạy 200m nữ với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Chen Yu Jie, vận động viên của Trung Quốc vừa giành HCV cự ly 100 m. Ngoài đường chạy 200 m, các vận động viên điền kinh sẽ còn tranh tài ở 2 nội dung 4x100 m tiếp sức nữ và nhảy xa nữ.

Ở môn bắn súng, các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung tranh tài cự ly 25 m súng ngắn bắn chậm với kỳ vọng có thể đạt được HCĐ.

Dàn tuyển thủ Việt Nam môn cầu mây cũng sẽ bước vào thi đấu với các nội dung đôi nữ và đội tuyển ba nam với những trận đấu vòng loại để hướng tới một vị trí cho vòng đấu tranh huy chương trong những ngày thi đấu kế tiếp.