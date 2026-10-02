Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất ngày 2/10

Khép lại ngày thi đấu 1/10, trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục đứng thứ đầu, với 154 huy chương Vàng, 71 huy chương Bạc và 63 huy chương Đồng.

Đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Nhật Bản, với 59 huy chương Vàng, 79 huy chương Bạc và 79 huy chương Đồng; đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba, với 30 huy chương Vàng, 30 huy chương Bạc và 53 huy chương Đồng.

Tiếp theo là đoàn Uzbekistan (16 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng), đoàn Iran (12 huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng); đoàn Thái Lan đứng ở vị trí thứ sáu, với 12 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng...

Hết ngày thi đấu 1/10, đoàn Việt Nam có thêm 1 huy chương Đồng thuộc về môn thể thao điện tử ở nội dung Liên Minh Huyền Thoại.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đứng ở vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng./.