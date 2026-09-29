Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 29/9: Việt Nam có HCV thứ 2

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Tấm HCV thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam đến ngay từ buổi sáng ngày 29/9, đến từ cầu mây. Đó là chiến thắng của cặp VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Thu Trang khi thắng áp đảo 15-8 và 15-4 trước đối thủ Philippines trong trận chung kết nội dung đôi nữ để đem về tấm HCV thứ hai cho Việt Nam tại Á vận hội lần thứ 20.

Thu Trang và Khánh Ly trong trận chung kết đơn nữ - Ảnh: Tam Ninh

Cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 sau ngày thi đấu 28/9 tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của các cường quốc thể thao châu Á. Trung Quốc vẫn không có đối thủ trong cuộc đua ngôi đầu khi sở hữu 132 HCV, 53 HCB, 45 HCĐ, tổng cộng 230 huy chương. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 41 HCV, còn Hàn Quốc xếp thứ ba với 21 HCV.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan đang có màn trình diễn ấn tượng nhất. Đoàn thể thao xứ Chùa Vàng đứng thứ 6 toàn đoàn với 9 HCV, 8 HCB và 13 HCĐ, cho thấy sự đầu tư hiệu quả ở nhiều môn thi đấu.

Niềm vui của ĐT cầu mây nữ Việt Nam - Ảnh: Tam Ninh

Trong khi đó, đoàn Việt Nam xếp hạng 21 với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 19. Tấm huy chương duy nhất của Việt Nam trong ngày 28/9 đến từ đội tuyển cầu mây nam nội dung regu 3 người, khi các VĐV xuất sắc giành HCĐ.

Dù chưa thể cải thiện thứ hạng, đoàn Việt Nam vẫn còn những nội dung quan trọng ở giai đoạn cuối ASIAD 20. Mục tiêu lúc này là tiếp tục thi đấu nỗ lực, tìm kiếm thêm huy chương và khép lại Đại hội với những dấu ấn tích cực.