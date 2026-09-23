Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9: Việt Nam có thêm 2 HCĐ

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu với 44 HCV, 16 HCB, 10 HCĐ, trong khi chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 12 HCV; Hàn Quốc xếp thứ ba.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện đứng hạng 20 với 1 HCV, 5 HCĐ, tổng cộng 6 huy chương. Trong đó dữ liệu hiện tại ghi nhận huy chương của Việt Nam đến từ karate, bắn súng, teqball và wushu.

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm tấm HCĐ thứ 4 vào cuối buổi sáng ngày 23/9. Tấm huy chương mới nhất này thuộc về bộ ba xạ thủ Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ.

Đoàn Trung Quốc tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi có 36 HCV)sau loạt chiến thắng ở trường bắn và đường đua xanh.

Sau ngày thi đấu 22/9, cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của những đoàn thể thao hàng đầu châu Á. Trung Quốc đang tạo ra khoảng cách lớn với phần còn lại khi dẫn đầu toàn đoàn với 18 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản tạm xếp thứ hai với 8 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ. Nhờ lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các vận động viên Nhật Bản đang duy trì thành tích ổn định ở nhiều môn thi đấu. Trong khi đó, Hàn Quốc đứng thứ ba với 5 HCV, 3 HCB và 13 HCĐ, tiếp tục bám đuổi nhóm đầu.

Với đoàn Thể thao Việt Nam, ngày thi đấu 22/9 đánh dấu cột mốc quan trọng khi các vận động viên đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 20. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có những tấm huy chương ở các môn như karate và teqball, giúp đoàn cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp.

Tấm HCV đầu tiên được xem là cú hích tinh thần lớn cho đoàn Việt Nam trong chặng đường còn lại của Đại hội. Khi nhiều môn thế mạnh như bắn súng, rowing, điền kinh, võ thuật, cử tạ và các nội dung Olympic tiếp tục bước vào tranh tài, mục tiêu nâng cao thành tích vẫn đang được đặt ra.

ASIAD 20 đang bước vào giai đoạn sôi động nhất, nơi cuộc cạnh tranh huy chương giữa các cường quốc thể thao châu Á tiếp tục diễn ra quyết liệt.