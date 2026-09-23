Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9: Việt Nam có HCV đầu tiên, vươn lên hạng 16

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9

Tính đến khoảng 5h30 sáng 23/9 theo giờ Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 32 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ, tổng cộng 53 huy chương.

Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 11 HCV, 16 HCB và 19 HCĐ. Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba với 6 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ, còn Kazakhstan xếp ngay phía sau với cùng 6 HCV nhưng ít HCB hơn.

Số liệu bảng được cập nhật theo mốc sáng 23/9 và có thể tiếp tục thay đổi khi các nội dung tranh huy chương trong ngày diễn ra.

Việt Nam có HCV đầu tiên, vươn lên hạng 16 ASIAD 2026

So với buổi sáng 22/9, vị trí của Đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp đã có bước tiến đáng kể. Từ chỗ chỉ có 3 HCĐ và đứng ngoài top 20, Việt Nam hiện sở hữu 1 HCV, 3 HCĐ, qua đó vươn lên đồng hạng 16 với Malaysia.

Tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 2026 đến từ kata đồng đội nữ môn karate. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên vượt qua Iran với tỷ số 5-0 trong trận chung kết chiều 22/9 tại Toyohashi Gymnasium, đưa Việt Nam lần đầu bước lên bục cao nhất tại kỳ Đại hội năm nay.

Trước tấm HCV này, Việt Nam đã giành ba HCĐ. Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi mở hàng ở nội dung đôi nam nữ teqball; Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ kata cá nhân nữ và Nguyễn Thị Diệu Ly có HCĐ kumite nữ hạng dưới 68 kg.

Trung Quốc bỏ xa nhóm bám đuổi

Trung Quốc tiếp tục tạo khoảng cách đáng kể ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9. Với 32 HCV, đoàn này hiện có số huy chương vàng gần gấp ba chủ nhà Nhật Bản, đội đang đứng thứ hai với 11 HCV.

Cuộc cạnh tranh phía sau đáng chú ý khi Hàn Quốc và Kazakhstan cùng có 6 HCV, nhưng Hàn Quốc đứng trên nhờ sở hữu nhiều HCB hơn. Hong Kong (Trung Quốc) hiện xếp thứ 6 với 3 HCV, còn Tajikistan đứng thứ 7 với 2 HCV.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khi đang đứng thứ 5 toàn đoàn với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Việt Nam và Malaysia cùng có 1 HCV, 3 HCĐ, trong khi Singapore cũng đã sở hữu 1 HCV nhưng có thêm 3 HCB nên đứng cao hơn.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sẽ còn liên tục biến động trong ngày 23/9 khi nhiều nội dung bước vào chung kết. Thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam cũng có cơ hội được cải thiện khi các vận động viên tiếp tục tranh tài ở nhiều môn.