Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9: HCV đầu tiên đưa Việt Nam vào top 16

HCV đầu tiên thay đổi vị trí của Việt Nam

Chờ đợi HCV kể từ khi ASIAD 2026 bước vào các ngày thi đấu chính thức, Đoàn Thể thao Việt Nam cuối cùng cũng có lần đầu đứng trên bục cao nhất nhờ màn trình diễn của đội kata nữ.

Trong trận chung kết kata đồng đội nữ karate chiều 22/9 tại Toyohashi Gymnasium, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại Iran với tỷ số 5-0.

Kết quả này mang về tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay và nhanh chóng tạo tác động lên vị trí toàn đoàn.

Trước đó, Việt Nam đã có 3 HCĐ nhưng chưa thể chen vào nhóm đầu. Sau khi có HCV, đoàn vươn lên đồng hạng 16 với Malaysia, cùng thành tích 1 HCV và 3 HCĐ theo mốc cập nhật khoảng 5h30 sáng 23/9.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9

Trên toàn bảng, Trung Quốc vẫn duy trì vị thế áp đảo. Đoàn này có 32 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ, tổng cộng 53 huy chương.

Nhật Bản đứng thứ hai với 11 HCV, còn Hàn Quốc và Kazakhstan cùng có 6 HCV. Thái Lan tạm chiếm vị trí thứ 5 với 4 HCV.

Số liệu được ghi nhận theo mốc khoảng 5h30 sáng 23/9.

Việt Nam đã có 4 huy chương

Bên cạnh HCV kata đồng đội nữ, Việt Nam còn có 3 HCĐ trước đó.

Tấm HCĐ đầu tiên đến từ cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ môn teqball. Sau đó, Bùi Ngọc Nhi tiếp tục bổ sung HCĐ ở kata cá nhân nữ karate.

HCĐ thứ ba được mang về bởi Nguyễn Thị Diệu Ly ở nội dung kumite nữ hạng dưới 68 kg.

Như vậy, karate đang đóng vai trò nổi bật trong thành tích đầu kỳ của Việt Nam khi góp 1 HCV và 2 HCĐ theo mốc thống kê này.

Đáng chú ý, Bùi Ngọc Nhi góp mặt ở cả hai tấm huy chương karate kata của Việt Nam: HCĐ cá nhân nữ và HCV đồng đội nữ.

Trung Quốc gia tăng khoảng cách với phần còn lại

Nếu cuộc đua của Việt Nam vừa có bước ngoặt nhờ HCV đầu tiên thì ở nhóm đầu, Trung Quốc đã tạo ra khoảng cách rất lớn.

32 HCV giúp Trung Quốc bỏ xa Nhật Bản, đoàn đang đứng thứ hai với 11 HCV. Đây là khoảng cách lên tới 21 HCV chỉ sau những ngày đầu tranh tài.

Hàn Quốc giữ hạng ba nhờ 6 HCV và 4 HCB. Kazakhstan cũng có 6 HCV nhưng mới giành 1 HCB nên đứng thứ tư.

Phía sau, Thái Lan gây chú ý khi sở hữu 4 HCV và đứng thứ 5, vượt lên trên Hong Kong (Trung Quốc), Tajikistan, Ấn Độ hay Uzbekistan.

Thứ hạng của các đoàn Đông Nam Á ra sao?

Thái Lan hiện là đoàn Đông Nam Á có vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp. Singapore cũng đã có 1 HCV và nhờ thêm 3 HCB nên đứng thứ 11.

Việt Nam và Malaysia cùng có 1 HCV, không có HCB và 3 HCĐ, vì vậy cùng đứng thứ 16.

Indonesia có tổng cộng nhiều huy chương nhưng chưa giành được HCV, còn Philippines cũng vẫn đang tìm kiếm tấm HCV đầu tiên.

Chỉ sau một tấm HCV, Việt Nam đã thay đổi đáng kể vị trí toàn đoàn. Điều đó khiến các nội dung tranh huy chương trong ngày 23/9 càng đáng chú ý khi mỗi HCV mới đều có thể tạo ra một bước nhảy lớn trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.