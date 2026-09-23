Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 23/9

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Sau ngày thi đấu 22/9, cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của những đoàn thể thao hàng đầu châu Á. Trung Quốc đang tạo ra khoảng cách lớn với phần còn lại khi dẫn đầu toàn đoàn với 18 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản tạm xếp thứ hai với 8 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ. Nhờ lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các vận động viên Nhật Bản đang duy trì thành tích ổn định ở nhiều môn thi đấu. Trong khi đó, Hàn Quốc đứng thứ ba với 5 HCV, 3 HCB và 13 HCĐ, tiếp tục bám đuổi nhóm đầu.

Với đoàn Thể thao Việt Nam, ngày thi đấu 22/9 đánh dấu cột mốc quan trọng khi các vận động viên đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 20. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có những tấm huy chương ở các môn như karate và teqball, giúp đoàn cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp.

Tấm HCV đầu tiên được xem là cú hích tinh thần lớn cho đoàn Việt Nam trong chặng đường còn lại của Đại hội. Khi nhiều môn thế mạnh như bắn súng, rowing, điền kinh, võ thuật, cử tạ và các nội dung Olympic tiếp tục bước vào tranh tài, mục tiêu nâng cao thành tích vẫn đang được đặt ra.

ASIAD 20 đang bước vào giai đoạn sôi động nhất, nơi cuộc cạnh tranh huy chương giữa các cường quốc thể thao châu Á tiếp tục diễn ra quyết liệt.