Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 22/9: Việt Nam có HCV đầu tiên

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Sau những ngày tranh tài đầu tiên tại ASIAD 20, đoàn thể thao Trung Quốc đang khẳng định sức mạnh khi chiếm vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Các vận động viên Trung Quốc liên tục giành thành tích cao ở nhiều môn, tạo lợi thế trong cuộc đua toàn đoàn.

Xếp phía sau là hai đoàn thể thao hàng đầu châu Á gồm Nhật Bản và Hàn Quốc. Với lợi thế sân nhà, đoàn Nhật Bản đang nỗ lực cạnh tranh vị trí cao, trong khi Hàn Quốc tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở nhiều nội dung.

Về phía Đoàn Thể thao Việt Nam, các vận động viên đã giành được 3 huy chương đồng, giúp đoàn tạm đứng ở vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp. Thành tích này đến từ những nỗ lực đáng ghi nhận của các VĐV ở những môn thi đấu mới và truyền thống.

Hai VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi mở màn với tấm HCĐ nội dung đôi nam nữ Teqball. Sau đó, karate tiếp tục mang về hai huy chương đồng với thành tích của Bùi Ngọc Nhi ở kata cá nhân nữ và Nguyễn Thị Diệu Ly tại kumite nữ hạng 68kg.

Trong thời gian tới, đoàn Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn thi đấu quan trọng với nhiều niềm hy vọng huy chương, đặc biệt ở các môn võ thuật, bắn súng, cầu mây, rowing và điền kinh.