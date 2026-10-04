Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở đấu trường thể thao khu vực châu Á khi vững vàng ở vị trí số 1, giành được 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ. Đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản đã thi đấu ấn tượng giành vị trí thứ 2 chung cuộc với 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ. Vị trí thứ 3 tại ASIAD 2026 gọi tên đoàn thể thao Hàn Quốc với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ. Tại ASIAD 2026 đã có 40/46 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc