Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc
Ngày 4/10/2026, sau những ngày đua tranh sôi nổi và quyết liệt, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2016) diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) đã chính thức khép lại.
Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở đấu trường thể thao khu vực châu Á khi vững vàng ở vị trí số 1, giành được 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ. Đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản đã thi đấu ấn tượng giành vị trí thứ 2 chung cuộc với 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ. Vị trí thứ 3 tại ASIAD 2026 gọi tên đoàn thể thao Hàn Quốc với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ. Tại ASIAD 2026 đã có 40/46 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-asiad-2026-chung-cuoc-post1391335.html