Võ sĩ Dương Thúy Vi (phải) của Việt Nam giành Huy chương Đồng, Yao Yang (giữa) của Trung Quốc giành Huy chương Vàng và Kida Nanoha của Nhật Bản giành Huy chương Bạc ở nội dung kép kiếm thuật - thương thuật nữ tại ASIAD 20, Nagoya, Nhật Bản ngày 23/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày thi đấu 23/9 tại ASIAD 20 chứng kiến wushu Việt Nam giành 4 HCĐ và có 1 võ sĩ vào chung kết. Dương Thúy Vi là người mở màn với HCĐ ở nội dung kép kiếm thuật - thương thuật nữ. Cô đạt 9,703 điểm ở bài kiếm thuật và 9,710 điểm ở bài thương thuật, đứng thứ ba chung cuộc sau các VĐV Trung Quốc và Nhật Bản. Thành tích này nối dài bảng thành tích của võ sĩ sinh năm 1993, người từng giành HCV ASIAD 2014 tại Incheon.

Ở nội dung tán thủ, Nguyễn Thị Thu Thủy giành HCĐ hạng 60kg nữ sau khi thua Zhang Xiaoyu của Trung Quốc tại bán kết. Hứa Văn Đoàn cũng nhận HCĐ hạng 60kg nam sau thất bại trước Tang Sishuo của Trung Quốc. Tấm HCĐ còn lại thuộc về Nguyễn Khắc Kiên ở hạng 65kg nam, sau khi anh để thua Shoja Panahigelehkolaei của Iran tại bán kết.

Điểm sáng lớn nhất trong ngày của wushu Việt Nam là Đinh Văn Tâm. Ở bán kết tán thủ hạng 56kg nam, Văn Tâm đánh bại Fereddy Sinaga của Indonesia với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết. Kết quả này giúp võ sĩ Việt Nam chắc chắn có ít nhất HCB tại ASIAD 20.

Đối thủ của Đinh Văn Tâm ở trận tranh HCV là Ou Jiaming của Trung Quốc. Như vậy, trong ngày 23/9, wushu Việt Nam vừa giành 4 HCĐ, vừa có 1 võ sĩ góp mặt ở trận chung kết, mở ra cơ hội bổ sung thêm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ngoài wushu, bắn súng cũng đóng góp thêm một HCĐ cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 23/9. Bộ ba Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang đạt tổng cộng 1.719 điểm để đứng thứ ba nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Nguyễn Thùy Trang còn giành quyền vào chung kết cá nhân nhưng kết thúc ở vị trí thứ sáu với 159,7 điểm.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026. Nguồn ảnh: infographics.vn

Ở các môn khác, Võ Thị Mỹ Tiên về thứ năm chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ môn bơi; Nguyễn Hoài Hương không thể tranh chấp huy chương hạng 53kg nữ môn cử tạ, trong khi đội thể dục dụng cụ nam Việt Nam xếp thứ bảy ở chung kết đồng đội.

Với 4 HCĐ của wushu và 1 HCĐ của bắn súng, đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 5 tấm huy chương trong ngày 23/9, tạm xếp thứ 20 trong bảng tổng sắp sau ngày thi đấu thứ tư.

Hiện đoàn Việt Nam đang xếp thứ 20 với 1 HCV và 8 HCĐ. Sau 4 ngày thi đấu, đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 47 HCV, 20 HCB, 10 HCĐ. Số HCV của Trung Quốc hơn gấp 3 lần đoàn thứ nhì là chủ nhà Nhật Bản (15) và bỏ rất xa những đoàn kế tiếp như Hàn Quốc (8 HCV) và Kazakhstan (7 HCV).

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn chứng tỏ vị thế "anh cả" khi đã xếp thứ 5 với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

TOP 10 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20

Hạng Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng

1 Trung Quốc 47 20 10 77

2 Nhật Bản 15 24 27 66

3 Hàn Quốc 8 8 24 40

4 Kazakhstan 7 4 8 19

5 Thái Lan 5 3 4 12

6 Hong Kong (Trung Quốc) 3 6 7 16

7 Malaysia 3 0 5 8

8 Iran 2 3 2 7

9 Kuwait 2 1 2 5

10 Qatar 2 1 1 4

10 Tajikistan 2 1 1 4.