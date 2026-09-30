Bang Texas của Mỹ ban bố tình trạng thảm họa vì giá dầu diesel tăng vọt

Một trạm xăng Chevron ở Austin (Texax) ngày 26-8, cho thấy giá dầu diesel vẫn đang tăng mạnh. Ảnh: The Texas Tribune

Tuyên bố áp dụng trong 30 ngày và có thể được gia hạn. Theo sắc lệnh, Texas mở rộng việc sử dụng dầu diesel nhuộm màu (dyed diesel) trên các tuyến đường trong bang, nâng tải trọng cho phép đối với các chuyến hàng chở nhiên liệu, nông sản và gỗ, đồng thời đình chỉ một số quy định về dầu diesel phát thải thấp trong phạm vi được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho phép. Ông Abbott cũng đề nghị EPA miễn tạm thời các yêu cầu liên bang về dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh siêu thấp nhằm tăng nguồn cung nhiên liệu.

“Ngành nông nghiệp và vận tải hàng hóa của Texas vận hành nhờ diesel. Giá nhiên liệu cao kỷ lục đang đe dọa cả hai ngành và làm tăng chi phí đối với mọi gia đình ở Texas”, ông Abbott nói, đồng thời cho rằng các biện pháp mới sẽ giúp giảm chi phí tại trang trại, trên đường vận chuyển và tại các cửa hàng.

Dầu diesel nhuộm màu có thành phần hóa học tương tự diesel thông thường nhưng được nhuộm đỏ, chủ yếu sử dụng cho máy móc nông nghiệp và xây dựng hoạt động ngoài đường bộ. Do được miễn thuế nhiên liệu đường bộ, loại nhiên liệu này thường không được phép sử dụng trên đường công cộng. Sắc lệnh mới của Texas đình chỉ các hạn chế của bang đối với việc sử dụng diesel nhuộm màu trên đường, nhưng không xóa khoản thuế nhiên liệu cơ bản.

Theo chính quyền Texas, các phương tiện chở nhiên liệu, nông sản và gỗ có thể được vận chuyển với tổng trọng lượng lên tới 95.000 pound (khoảng 43 tấn), qua đó giảm bớt một số yêu cầu về giấy phép quá khổ, quá tải.

Động thái trên được đưa ra khi giá dầu diesel bình quân tại Texas lên 5,86 USD/gallon, tăng mạnh so với mức 3,30 USD/gallon hồi đầu tháng 2. Giá nhiên liệu tăng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu khí, gây sức ép lên nguồn cung và thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Việc ban bố tình trạng thảm họa cũng diễn ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11, khi chi phí sinh hoạt trở thành một trong những vấn đề được quan tâm. Tại Texas, đối thủ của ông Abbott là Hạ nghị sĩ bang thuộc đảng Dân chủ Gina Hinojosa đã kêu gọi đình chỉ thuế nhiên liệu của bang để giảm áp lực giá. Văn phòng ông Abbott cho rằng thống đốc không có thẩm quyền đơn phương đình chỉ khoản thuế này.

Đảng Dân chủ Texas tiếp tục kêu gọi đình chỉ thuế nhiên liệu và chỉ trích chính sách của chính quyền liên bang liên quan đến giá năng lượng. Trong khi đó, sắc lệnh của ông Abbott tập trung vào việc mở rộng nguồn cung diesel và nới các quy định vận tải.

Đây là lần thứ hai trong những năm gần đây Texas nới hạn chế đối với diesel nhuộm màu trong tình huống khẩn cấp. Năm 2024, bang từng áp dụng biện pháp tương tự trong thời gian xảy ra các vụ cháy rừng ở khu vực Panhandle.

B.N