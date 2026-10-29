Băng tan làm lộ hàng trăm vật liệu nổ từ Thế chiến thứ nhất tại Italy

Hàng trăm đạn dược, đạn pháp bị tuyết vùi lấp suốt hơn 100 năm qua. Ảnh: Quân đội Italy

Theo thông tin Lữ đoàn Alpine Julia thuộc quân đội Italy cung cấp cho CNN ngày 27/10, các loại đạn pháo, đạn cối và vật liệu nổ khác được phát hiện tại vùng Trentino-Alto Adige do những người đi bộ đường dài, các nhà nghiên cứu thiên nhiên và, trong một trường hợp, sau một vụ tai nạn giao thông.

Quân đội Italy cho biết vật liệu nổ chưa được kích hoạt đầu tiên được tìm thấy trong mùa Hè năm nay là một quả đạn cối cỡ 90 mm. Quả đạn được phát hiện hồi tháng 6, sau khi một chiếc ô tô lao xuống vực gần Caldonazzo.

Khi lực lượng cứu hỏa đến di chuyển chiếc xe, họ phát hiện quả đạn từ thời Thế chiến thứ nhất nằm dưới gốc cây. Sau đó, một đội chuyên xử lý bom mìn được điều đến thu hồi vật thể này.

Các vật liệu nổ khác, có từ giai đoạn được gọi là “Cuộc chiến Trắng” (White War) giữa quân đội Italy và quân đội Áo-Hung trong giai đoạn 1915-1918, tập trung tại khu vực thu hút đông người đi bộ đường dài vào mùa Hè. Những vật liệu này đã bị tuyết và băng bao phủ trong hơn 100 năm.

Một người phát ngôn của Lữ đoàn Alpine Julia cho biết với CNN rằng các chuyên gia thuộc Trung đoàn Công binh số 2, đơn vị chuyên thực hiện các nhiệm vụ quân sự và cứu hộ ở độ cao lớn, trong điều kiện rủi ro cao, đã bắt đầu chiến dịch thu gom từ đầu tháng 8. Chiến dịch kết thúc ngày 16/10.

Các vật liệu nổ được tìm thấy cả trên những tuyến đường mòn thường xuyên có người leo núi, người đi bộ đường dài và công nhân làm việc trên núi qua lại, lẫn tại các khu vực không cho phép công chúng tiếp cận.

Theo quân đội Italy, chiến dịch thu gom đạn dược đòi hỏi lực lượng thực hiện phải có “kỹ năng leo núi vững vàng” để di chuyển qua “những khu vực khó tiếp cận, ở độ cao lớn và trên địa hình đặc biệt hiểm trở”.

Tại khu vực giữa đỉnh Cima del Frate và đèo Forcella Fierollo, gần làng Bieno, một kho đạn pháo cỡ 75 mm đã khiến tuyến đường leo núi phổ biến phải tạm đóng cửa trong quá trình xử lý hồi đầu tháng này. Tuyến đường sau đó đã được mở lại.

Theo quân đội Italy, đạn dược từ cả hai cuộc Thế chiến vẫn được phát hiện hằng năm. Tuy nhiên, công tác xử lý chuyên biệt chỉ có thể tiến hành vào cuối mùa Hè và đầu mùa Thu, khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động an toàn, trước khi tuyết bắt đầu rơi vào cuối tháng 10.

Nắng nóng gay gắt trong vài năm qua đã khiến các sông băng Caré Alto và Lares thu hẹp nhanh chóng, làm địa hình tại khu vực trở nên kém ổn định hơn đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Một chiến dịch tuyên truyền an toàn đang được triển khai nhằm cảnh báo người đi bộ đường dài và cư dân địa phương không chạm vào hoặc di chuyển các vật thể nghi là đạn dược khi phát hiện. Thay vào đó, họ được khuyến cáo thông báo cho chính quyền địa phương, tốt nhất là gửi kèm hình ảnh của vật thể.

Theo chính quyền địa phương, lượng tuyết rơi thấp trong mùa Đông năm 2025, cùng với nhiệt độ khắc nghiệt vào mùa Hè năm 2026, đã đẩy nhanh tốc độ tan chảy của các sông băng tại vùng Trentino.