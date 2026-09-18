Băng suối, vượt cầu đang thi công đưa bệnh nhi đi cấp cứu

Chiều 18/9, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa huy động lực lượng hỗ trợ một cháu nhỏ ở bản Huồi Sơn vượt qua nhiều điểm giao thông bị chia cắt để đến cơ sở y tế.

Trước đó, sáng cùng ngày, cháu V.B.S. (SN 2019, trú bản Huồi Sơn) bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, đại tiện không kiểm soát.

Trong điều kiện đường từ bản ra ngoài bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau mưa lớn, gia đình đã liên hệ chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu.

Lực lượng thay nhau hỗ trợ bệnh nhi vượt qua những điểm nguy hiểm trên đường đến cơ sở y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã Tam Thái huy động lực lượng xuống địa bàn, bố trí thuyền và phương tiện cần thiết để tiếp cận gia đình cháu S.

Hành trình đưa bệnh nhi ra ngoài gặp nhiều trở ngại khi một số đoạn đường vẫn bị nước lũ chia cắt.

Có những vị trí phương tiện không thể di chuyển, lực lượng làm nhiệm vụ phải hỗ trợ đưa phương tiện vượt qua đoạn khó, sau đó thay nhau cõng cháu nhỏ men theo nương rẫy để tiếp tục hành trình.

Đến khu vực Chà Lạp, đường đi tiếp tục bị dòng suối chắn ngang. Để đưa cháu ra phía ngoài, lực lượng chức năng phải hỗ trợ bệnh nhi vượt qua khu vực trụ cầu đang thi công dang dở. Sau khi vượt qua điểm chia cắt, cháu S. được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Theo ông Lô Dương Khánh, sau những ngày mưa lớn, việc đi lại giữa một số bản với khu vực trung tâm vẫn rất khó khăn. Nhiều cầu tạm, cầu tràn và tuyến đường dân sinh bị ngập hoặc hư hỏng, khiến việc tiếp cận người dân trong những tình huống cấp thiết mất nhiều thời gian và phải sử dụng nhiều phương án hỗ trợ khác nhau.

Đây cũng là trường hợp thứ hai trong hai ngày liên tiếp được các lực lượng tại xã Tam Thái hỗ trợ vượt vùng chia cắt để đi cấp cứu.

Trước đó, sáng 17/9, chị L.T.X. (SN 1979, trú bản Xốp Nặm, xã Tam Thái) bị viêm dạ dày cấp, tăng huyết áp, cần được đưa đến cơ sở y tế.

Do giao thông bị chia cắt, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức tiếp cận, hỗ trợ người bệnh vượt qua khu vực nguy hiểm để ra bên ngoài.

Những ngày qua, mưa lớn khiến nhiều cầu tạm, cầu tràn trên địa bàn xã Tam Thái ngập sâu, giao thông đến 7 bản bị chia cắt, ảnh hưởng đến 631 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu và 2 trường học.

Cán bộ xã Tam Thái cõng chị L.T.X. băng rừng, vượt vùng bị mưa lũ chia cắt để kịp thời đưa đi cấp cứu.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương duy trì lực lượng quân sự, Công an cùng các đơn vị liên quan tại những vị trí xung yếu; đồng thời chuẩn bị thuyền và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, đối với những trường hợp đau ốm cần cấp cứu, địa phương ưu tiên huy động lực lượng tiếp cận sớm, tìm phương án đưa người bệnh vượt các điểm bị chia cắt để đến cơ sở y tế an toàn.

Hiện xã Tam Thái tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước tại các khe, suối cũng như tình trạng đường giao thông sau mưa lũ.

Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý vượt qua những khu vực nước chảy xiết, cầu tràn ngập sâu hoặc công trình đang thi công khi chưa bảo đảm an toàn.