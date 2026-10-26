Băng rừng, vượt suối trong đêm cứu người bất tỉnh dưới vực sâu

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, lực lượng Công an xã Thắng Mố phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng xuyên đêm tìm kiếm, cứu một người đàn ông gặp nạn dưới vực sâu khi đi rừng lấy củi.

Trước đó, khoảng 10h ngày 25/10, ông T.V.S. (SN 1964, dân tộc Mông, trú tại thôn Sủng Lảng, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang) vào khu vực rừng và khe suối thuộc thôn Há Già để lấy củi.

Đến tối cùng ngày, ông S. vẫn chưa trở về nhà. Gia đình không thể liên lạc với ông nên tổ chức tìm kiếm quanh khu vực nhưng chưa có kết quả, sau đó báo tin cho lực lượng chức năng.

Công an xã Thắng Mố phối hợp với các lực lượng cứu ông T.V.S. gặp nạn khi đi rừng. (Ảnh: CACC)

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thắng Mố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Bạch Đích triển khai tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng nhanh chóng vào khu vực rừng sâu, tổ chức rà soát trong đêm.

Địa hình hiểm trở, nhiều khe suối sâu và bị chia cắt khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn. Các tổ công tác chia thành nhiều mũi, kiểm tra những khu vực có khả năng xảy ra tai nạn để sớm xác định vị trí người mất tích.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông S. nằm bất tỉnh dưới một vực sâu ở khu vực khe suối. Nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, chân, tổn thương hai mắt và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Lực lượng cứu hộ sơ cứu tại chỗ, làm cáng đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm. Các cán bộ, chiến sĩ băng rừng, vượt suối đưa ông S. về Trạm Y tế xã sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh để điều trị chuyên khoa.

Đến sáng nay (26/10), ông S. đã tỉnh lại, sức khoẻ dần ổn định.