Băng rừng vượt núi bắt kẻ giết người, cướp tài sản tại Campuchia

Trước đó, ngày 7/7, một nhóm đối tượng do Nguyễn Thế Du (SN 1977, ngụ tỉnh Tây Ninh) cầm đầu đã tổ chức cướp tài sản tại một cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Các đối tượng khống chế, tấn công gia đình chủ cửa hàng, khiến ông Sam Hak tử vong, vợ và con gái bị thương nặng. Chúng đã cướp một số lượng lớn tiền, vàng cùng nhiều tài sản khác rồi tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam lẩn trốn.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khen thưởng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng liều lĩnh, manh động, xảy ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Báo cáo về vụ án xác định các hành vi liên quan gồm: giết người, cướp tài sản, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Sau khi cơ quan chức năng Campuchia xác định nhóm gây án là người Việt Nam và trao đổi thông tin với phía Việt Nam, Cục CSHS báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án, huy động các lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trao thư khen và tiền thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an tặng tập thể Phòng CSHS.

Trong số các đối tượng thuộc diện bị truy xét có Lê Tấn Bửu (SN 1983, ngụ tại TP Cần Thơ) nên Công an TP Cần Thơ được yêu cầu phối hợp điều tra, xác minh đối tượng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng CSHS khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Từ những thông tin ban đầu, qua quá trình xác minh, sàng lọc, Công an TP Cần Thơ xác định Bửu đã rời địa bàn và đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Một tổ công tác của Phòng CSHS lập tức vượt hơn 500 km di chuyển đến Lâm Đồng phối hợp truy bắt. Nơi Bửu lẩn trốn thuộc khu vực miền núi hẻo lánh, cây rừng rậm rạp, trong khi CBCS từ Cần Thơ đến hoàn toàn không thông thuộc địa hình. Đặc biệt, lực lượng làm nhiệm vụ chưa thể xác định đối tượng có mang theo hung khí hay không, có đồng bọn hỗ trợ hay sẽ phản ứng thế nào khi bị phát hiện ?

Đại tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng CSHS phát biểu tại lễ khen thưởng.

Trong điều kiện đó, tổ công tác phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng kiên trì bám địa bàn nhiều ngày, rà soát từng thông tin, từng bước thu hẹp phạm vi hoạt động của đối tượng.

Khoảng 14h30 ngày 12/7, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng bắt thành công Lê Tấn Bửu. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm thu giữ 8 lượng vàng SJC; 8 nhẫn vàng trơn; 2 vòng vàng bị gãy; 4.600 USD; 70 triệu đồng; 2 xe máy và 3 điện thoại di động; đồng thời bàn giao Bửu cùng tang vật cho Cục CSHS thụ lý.

Việc bắt giữ Bửu và kết quả đấu tranh, khai thác đối tượng tiếp tục cung cấp những thông tin, đầu mối phục vụ Ban Chuyên án mở rộng truy xét. Các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng Công an các địa phương và cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục phối hợp xác minh, lần theo các đối tượng còn lại.

Sự phối hợp trong chuyên án không chỉ diễn ra giữa Công an các tỉnh, thành phố mà còn có Cục CSHS, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia cùng các đơn vị chức năng của Vương quốc Campuchia. Thông tin được trao đổi, xác minh liên tục giữa nhiều lực lượng, nhiều địa bàn để phục vụ việc truy xét, bắt giữ các đối tượng.

Đến ngày 25/7, các lực lượng phối hợp với Cục CSHS đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng gây án, thu giữ 28 lượng vàng SJC; 22.600 USD; 3 xe máy cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Chiều 15/9, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, trao khen thưởng cho Phòng CSHS vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra, khám phá vụ án.

Đại tá Bùi Đức An biểu dương Phòng CSHS và CBCS trực tiếp tham gia phá án; đồng thời đánh giá kết quả đạt được thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và năng lực nghiệp vụ của lực lượng CSHS Công an thành phố. Vụ án trên khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam với lực lượng chức năng Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Công an đã có Thư khen ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia phá án và quyết định thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc, trong đó có Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ.